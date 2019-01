No es obligatorio en la provincia

La ministra de Salud provincial, Andrea Uboldi, y el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, presentaron el decreto 3.132/18 firmado por el gobernador Miguel Lifschitz, en el cual deja sin efecto la presentación de los trámites sanitarios prenupciales. La actividad se llevó a cabo este viernes, en el salón Dorrego de la sede de gobierno de en Rosario.

En este sentido, Uboldi señaló que “la propuesta es un paso más en el respeto por la garantía de los derechos individuales sobre el cuerpo de cada uno. Hoy los recién casados tienen la autoridad sobre las decisiones más íntimas, reconociendo un compromiso mutuo que asume cada uno de los integrantes de la pareja en el cuidado de la salud sexual integral, y esto lo celebramos y valoramos”.

Además, señaló que “indudablemente este proyecto es novedoso y la propuesta está vinculada en saber para poder decidir. En esta línea se trabaja en todos los ministerios de la provincia y se destaca la importancia que adquiere la información para cada persona para que pueda fortalecer el vínculo con el equipo de salud de referencia donde vive, de tal forma que pueda confidenciarle sus inconvenientes para decidir en conjunto cuál información es la adecuada para brindar a su pareja. Se conoce que sífilis, hepatitis, VIH suelen no ser materia de comentario y esto se vincula con la garantía de respetar sus derechos individuales, pero es necesario construir desde la base la información disponible, las recomendaciones dónde recurrir, qué hacer y cómo planificar en conjunto la estrategia de modo de obtener un mejor proyecto familiar”.

Se calcula que son 30 mil los santafesinos que dejarán de hacerse el estudio, que sólo servía para detectar la sífilis desde que se impusiera como coercitivo en 1966, en tiempos de dictadura cívico militar.

En tanto, Figueroa Escauriza consideró que “el trámite había quedado vetusto por el paso del tiempo porque lo único que se podía detectar como enfermedad de transmisión sexual era la sífilis. Entonces la provincia decidió eliminarlo como requisito previo para casarse y reemplazarlo por un documento informativo que trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud, el cual explica cuáles son estas enfermedades y recomienda que se hagan los exámenes de manera voluntaria en cualquier efector público”.

Anteriormente se exigía el certificado médico prenupcial a los contrayentes de matrimonio en la provincia. “En la actualidad, y merced al nuevo decreto, ya no se exigirá certificado médico prenupcial. En su reemplazo, se entrega a cada integrante de la pareja un volante que expresa una manera de concientizar sobre las enfermedades de transmisión sexual”, manifiesta Figueroa Escauriza.

Al año existen entre 14 y 15 mil matrimonios en todo el territorio provincial, por ende son entre 28 y 30 mil los ciudadanos beneficiados en no tener la obligatoriedad de hacer los trámites. En el presente, el Estado provincial no interviene exigiendo los estudios sanitarios: “desde que el gobernador firmó el decreto ya son cuatro mil los santafesinos beneficiados con la medida y que solamente son asesorados con la finalidad de concientizarlos sobre las enfermedades de transmisión sexual”, concluyó Figueroa Escauriza.