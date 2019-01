Agustina: carta del hermano del asesino

Ana Meiners, intendenta de la ciudad de Esperanza, la víspera aceptó la renuncia del secretario de la Producción, Alfredo Trionfini, hermano de Pablo, quien dio muerte a Agustina Imvinkelried y horas más tarde se quitó la vida ahorcándose en la casa en que vivía.

El ahora exfuncionario le hizo saber a la Intendenta que su renuncia es "indeclinable", y en un párrafo de la misiva escribió "motiva la presente los hechos de público conocimiento, que involucran a un familiar directo en un crimen ocurrido en la ciudad".

"CASTIGO DIVINO MERECIDO"

Alfredo Trionfini evitó nombrar a su hermano y cuando habló de él se dirigió como "respecto a mi familiar", a la vez que según destaca Diario Uno advirtió "su cuerpo no fue velado, no pasó por la Iglesia antes de su sepulcro y no asistió ningún familiar a la sepultura, con lo cual de acuerdo a mi formación y creencias, tendrá el castigo divino merecido".







Trionfini fundamentó la decisión en que "son las únicas medidas (las antes mencionadas) que pudimos tomar, para tratar de alguna manera de respetar el dolor y la memoria de la víctima y su familia".

PAZ Y ARMONIA

En la carta se destaca que su decisión (la de renunciar) la realiza como "una forma de aportar a la paz y a la armonía que todos necesitamos para seguir adelante".

Y argumenta la decisión de alejarse del cargo debido a que "aunque no tenga nada que ver con el hecho en sí, la cercanía familiar, el dolor, la impotencia, la necesidad de acompañar a la víctima y su familia en su sufrimiento de alguna manera más concreta, por mi mamá, mi hermano Alejandro y su familia y mi propia familia, hacen que tome esta decisión".

Por otra parte, señala el autor de la misiva que "usted sabe (en referencia a la intendenta Meiners) que he tratado de desempeñarme con el mayor profesionalismo y transparencia, y que le estaré siempre agradecido por la confianza que depositó en mi persona y trayectoria. No obstante, todo lo sucedido me hace declinar el cargo".

La carta finaliza con este párrafo: "Ana, la aprecio mucho, la considero una mujer valiente que ha desempeñado el cargo de esa manera y que esto le permite llevar la gestión por el mejor camino; le agradezco nuevamente la confianza depositada. Un abrazo".