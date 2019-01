"Estamos mucho mejor que el día miércoles" Locales 18 de enero de 2019 Por Emilio Grande (h.) Confiesa el párroco de Villa Minetti Gustavo Giorgis a LA OPINION. Anteayer el agua rompió un muro de contención que inundó la mayoría de este pueblo de 7.000 habitantes.

FOTO G. GIORGIS VILLA MINETTI./ 90% de agua anteayer.

Hace varias semanas que el norte provincial y provincias limítrofes están viviendo inundaciones impensadas para una región en la que suele siempre faltar agua para cultivos y animales. Uno de los lugares emblemáticos de los últimos días es la localidad de Villa Minetti, ubicada en el departamento 9 de Julio, a unos 340 km de la ciudad de Rafaela, teniendo agua el 90% del distrito (tiene 7.000 habitantes) hasta el miércoles último.

"Gracias a Dios ya bajó bastante el agua y todavía no llovió, estamos mucho mejor que ayer (por anteayer)", cuenta el párroco Gustavo Giorgis ante la consulta de este cronista de LA OPINION, en la tarde de ayer.

Y agrega: "entre el agua que cayó y la que llegó desde el oeste se rompió ayer (por anteayer) un pequeño muro de contención, llenándose el pueblo de agua, aproximadamente el 90%, en las calles y en muchas casas entró; ahora el agua se está yendo".

Giorgis destaca que "los presidentes comunales de Villa Minetti, Margarita y El Nochero (el nombre formal es Gregoria Pérez de Denis) están haciendo lo que se puede y hay una presencia fuerte de Defensa Civil. Toda la gente del pueblo estuvo trabajando muchísimo para cargar las bolsas de arena, reforzar las defensas, preparar la comida a los que trabajaban y organizar las donaciones. Pero también hay mucha ayuda de gente desde distintos lugares que se solidarizan con donaciones, mercaderías, ropa y otras cosas. Estamos ayudados y también agradecidos".

Sobre las posibles causas de esta grave inundación, aclara que "no sabría decir la razón concreta: si se debe al cambio climático y si faltan obras; siempre se puede hacer algo más. Lo que si es cierto es que en este último mes llovió lo que llueve en un año, estamos llegando a los 800 mm en toda esta zona. Puede ser un poco de todo, no sabría cuál es la razón, pero también llovió mucho, afectando a los pueblos y a los campos, también en Santiago del Estero y es toda agua que viene".

La parroquia Santa Juana Francisca de Chantal en Villa Minetti abarca una extensión de 100 km de norte a sur y una cantidad similar de oeste a este, atendiendo a las comunidades de San Bernardo, El Nochero, Margarita y Gato Colorado, que está casi al límite con la provincia del Chaco, las escuelas rurales y parajes, sumando una población total de 15.000 personas.

"Desde la parroquia estamos ayudando en lo que se puede; en El Nochero y Margarita nos hicimos cargo de recibir la ropa y entregarla a las personas. En Villa Minetti vamos a ser lo mismo, estando cerca de los evacuados para ver en qué se puede ayudar y estar cerca de ellos, sumándonos a lo que hay que hacer junto al pueblo para poder paliar esta situación desde cargar bolsas de arena hasta llevar a la gente; estamos disponibles para lo que se necesite", señala.

Además de la ayuda espiritual en estas inundaciones, "lo peor viene después porque hay mucha gente que perdió todo, a los pequeños productores no le quedaron chivos y gallinas en el campo; cuando baje el agua va a ser más necesaria la ayuda que ahora porque muchos tienen que empezar de cero. Será un acompañamiento espiritual y material desde Cáritas y la ayuda de la gente; ahora tenemos que pasar este momento".

Una vez ordenado sacerdote, Giorgis -oriundo de la ciudad de San Cristóbal- fue vicario en la Catedral San Rafael y luego Ceres; actualmente es párroco en Villa Minetti y el vicario es el rafaelino David Retamoso. "Por esta situación, suspendimos el campamento de los jóvenes y también las misiones de verano, pero un grupo viene a San Bernardo a fin de enero porque se puede llegar bien. El agradecimiento a toda la Diócesis (departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio) y al país porque con sus oraciones, mensajes, energías y tantas donaciones que llegaron nos han ayudado mucho y seguramente lo seguirán haciendo, por eso un gracias enorme", precisa el párroco.

Los que quieran colaborar con dinero a través de la cuenta corriente 3-372-0940566436-9 del Banco Macro sucursal 89, CBU 2850372-9-3009405664369-1, CUIT 30-55005142-3, referencia/concepto emergencia El Nochero

"Así vamos a poder ayudar a la gente en la compra de herramientas de trabajo, semillas, animales y lo que se necesite para poder empezar de nuevo. También necesitamos mercaderías, elementos de limpieza y agua potable", concluye Giorgis.