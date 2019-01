Panorama Político Locales 18 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

#10YEARCHALLENGUE

Así se llamó el desafío viral de la semana en las redes sociales, que consistía en mostrar el cambio registrado en una persona en los últimos diez años, aunque luego el reto fue efectuado por clubes, empresas, gobiernos y más. Por ejemplo, el Gobierno de Santa Fe mostró el avance en la última década en el Hospital Regional de Venado Tuerto o el Cemafe de la capital provincial.

En una cuenta de Twitter el juego fue más allá. Mostró una foto del territorio santafesino de 1999 donde se observaba montes, del mismo lugar en 2009 donde se podía ver todo soja y una imagen de idéntico sitio de 2019 donde solo hay agua. Durísimo.



JOSE CORRAL,

COMO BARLETTA

El intendente radical de Santa Fe, José Corral, sigue los pasos de su antecesor, Mario Barletta, es decir tratar de dar el salto de su cargo de jefe municipal de la capital provincial a gobernador. Era un secreto a voces que se postularía pero recién esta semana efectuó un lanzamiento oficial en la ciudad de Rosario, donde lo conocen menos. Con un discurso moderado pero firme, expresó que quiere gobernar la Provincia "para que los santafesinos vivamos más seguros". Así que también optó por colocar en la base de su pirámide discursiva una problemática que es el Talón de Aquiles de la gestión del Frente Progresista (o al menos el talón de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz).

Corral aprovechó para destacar, ante los medios de prensa de Rosario, a sus referentes territoriales en la provincia, entre los que mencionó al concejal rafaelino, Leonardo Viotti, a quien todos dan como precandidato a intendente, al menos en el microclima de la política doméstica. ¿Seguirá Viotti los pasos de Corral en esto de oficializar candidaturas? Por ahora en la línea de largada para las primarias de Cambiemos están el macrista Mauricio Basso -con respaldo del PRO provincial y trabajando en equipo con los concejales Lalo Bonino, Hugo Menossi, Carina Visintini y Marta Pascual- y Oscar Gasparotti.

A Barletta no le fue bien cuando compitió por la gobernación, aunque lo hizo desde dentro del Frente Progresista. Corral, por su parte, desafía al socialismo desde el espacio Cambiemos que gobierna el país, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Una encuesta de Julio Aurelio - ARESCO publicada el domingo en Clarín -sobre 804 casos- lo sitúan al frente de la intención de voto con casi 30 puntos, en tanto Bonfatti y Omar Perotti se muestran prácticamente igualados en torno a los 24 puntos.



BONINO EN LUGAR

DE CASTELLANO

Luis Castellano, el intendente de Rafaela, comenzó el lunes pasado sus vacaciones junto a su familia. Pero teniendo en cuenta sus propias declaraciones, no se desconectará del todo de su labor cotidiana sino que debe tomar una decisión: ser o no ser... candidato a la rerelección. Nadie en el oficialismo tiene la más mínima duda, Castellano no tiene alternativa que ir en la boleta única de intendente. "No hay plan B", afirman. "(Omar) Perotti y todo el proyecto necesita de sus mejores dirigentes para apuntalar su aspiración de ser gobernador. En este contexto, Castellano no tiene opción de dar un paso al costado", agregó un antiguo dirigente peronista.

¿El Cambiemos que ganó la elección local en 2017 con más de 34 mil votos es una amenaza para la hegemonía que tiene el PJ desde 1991? ¿El emergente Fernando Muriel montado sobre un joven partido vecinal aunque con el respaldo del socialismo es capaz de cortar la racha peronista? Dependerá de la campaña, de los mensajes y fundamentalmente del voto de los rafaelinos.

Por lo pronto, Castellano le prestó su sillón al presidente del Concejo Municipal, Raúl Lalo Bonino, quien quedó a cargo de la Intendencia. Pero entre que es verano cuando las actividades aflojan y que es referente de Cambiemos, a Bonino no le organizaron actividad oficial alguna entre el lunes y ayer -ni siquiera le obsequiaron una foto del traspaso de mando-.



PEROTTI, AYMAR

Y PASTORUTTI

Instalado desde el año pasado como precandidato a gobernador por el peronismo santafesino, el rafaelino Omar Perotti tiene 35 días para definir quién será su compañera de fórmula. En tiempos donde la sensibilidad en todo sentido está a flor de piel, se recomienda que sea mujer y si es de Rosario, mejor para presentar un binomio equilibrado desde el punto de vista del género y del territorio. Es políticamente correcto.

El acto compartido entre Perotti y la diputada nacional, la rosarina Alejandra Rodenas, en la ciudad de Santa Fe sugirió que esa incipiente coalición podría decantar en una fórmula. Nadie descartó la posibilidad pero tampoco la confirmó. No obstante, un incidente ligado a un allanamiento efectuado en cercanías de Rosario al que se presentó la legisladora la colocó en un sitio algo incómodo y por eso sutilmente se corrió del centro de la escena del perotismo.

Por tanto, con el cargo de precandidato/a a vicegobernador/a vacante, se busca un compañero/a de fórmula para Perotti. En este marco, creció un rumor a que la bella ex leona, Luciana Lucha Aymar o la hermana de la popular cantante de Arequito, Soledad Pastorutti -es decir Natalia-, eran objeto de una medición de imagen para resolver si podían o no acompañar a Perotti. "Omar nunca habló con ellas y no es serio una construcción política con alguien que no conoce", se apuraron a desmentir en el círculo del ex intendente de Rafaela.



¿DESCENTRALIZAR

LA POLICIA?

"Nosotros tomamos el proyecto de policía municipal de Marcelo Saín. Se necesita salir del esquema de policía centralizada, generar policías descentralizadas y especializadas. Rosario no puede no tener una policía propia con competencias del intendente, quien no puede estar supeditado a lo que resuelva la provincia". La definición pertenece a Roberto Sukerman, actual concejal de Rosario y candidato a intendente por el peronismo de esa ciudad donde el socialismo gobierna desde hace casi 30 años.

Así, "municipalizar" la policía aparece como una opción en la esfera política. No hay que olvidar que en Rafaela el concejal Lisandro Mársico propuso dotar a los agentes de la GUR de gas pimienta y el bastón policial, una idea con la que coincidía José Caruso, el ex gendarme que asesoraba al Municipio en política de seguridad.