También hubo marcha de las antorchas en Rafaela Locales 18 de enero de 2019 Redacción Por EL MAL CLIMA NO IMPIDIO LA MOVILIZACION, PERO AFECTO A LA CONVOCATORIA

FOTO J. BARRERA FRENTE A LA EPE./ Cerca de las 20:30 se cortó el tránsito.

El mal tiempo reinante a lo largo de casi toda la jornada no impidió que se concretara en la noche de ayer la movilización en nuestra ciudad denominada "Marcha de las antorchas", en contra de los constantes tarifazos en los servicios públicos a nivel nacional. Aunque, sí, se vio afectado el nivel de la convocatoria: algunas decenas de personas estuvieron presentes, la gran mayoría, pertenecientes a gremios y a partidos políticos.

La persistente lluvia había comenzado varios minutos antes y no se detuvo nunca. De hecho, fueron pocos los asistentes que cumplieron con la consigna: llevar una vela. Sí había, en cambio, algunos carteles reclamando por la imposibilidad de pagar las tarifas eléctricas, de gas o de agua. También se vieron paraguas con inscripciones gremiales o camperas con los logos sindicales estampadas.

Media hora después de la hora de inicio de la movilización (estaba pautada para las 20), los manifestantes tomaron la calle. No había personal de Protección Vial y Comunitaria cortando previamente la Avenida Santa Fe, con lo cual, hubo autos y camionetas que salieron como pudieron. Una chica, incluso, tuvo un encontronazo con los manifestantes. El incidente no pasó a mayores. Ya con el tránsito cortado entre Dorrego y Avenida Italia, se hizo presente el cántico que ya se popularizó como "el hit del verano". Aunque era el del 2018, se reiteró en estos primeros días del 2019.

El concejal Jorge Muriel -junto a su compañera de bloque oficialista Evangelina Garrappa- estuvieron presentes. El edil admitió que el clima no acompañó y manifestó ante LA OPINION que "esto es político, porque va en contra de la política tarifaria a nivel nacional. Y el ajuste también se da a nivel provincial, porque el gobierno socialista traslada esos incrementos a las boletas de energía eléctrica. Esta es una marcha pacífica y con un claro fin: manifestarse en contra de las tarifas que afectan a todos los argentinos. Los incrementos a lo largo de estos tres años fueron de 700% a 3.700% y los salarios subieron solamente 110%. Pero también afecta a las PyMEs. Hoy se equipara con el salario de dos o tres trabajadores".

"Queremos dejar en claro que esto no tiene responsabilidad los empleados de la EPE. Incluso, tuvimos dudas de llevar adelante la manifestación aquí. La verdad es que hay que recalcar el esfuerzo que hacen estos trabajadores, porque se les complica muchas veces llegar a algunos barrios", señaló.

Darío Cocco, secretario general del SEOM, indicó a LA OPINION que "siempre entendimos que este tipo de políticas nos iban a llevar a la depreciación salarial y a una pérdida de calidad de vida y de poder adquisitivo. Empezamos el 2019 con este tipo de reclamos. Es fundamental estar en la calle. Será un año durísimo. La inflación más alta de los últimos 27 años afecta fuertemente a los trabajadores. Es un año de lucha. Esperemos que a fin de año se de un cambio de políticas".

Nicolás Ferreyra, del Partido Obrero, comentó ante la prensa que "tenemos nuestros reparos a esta movilización, porque está convocada por sindicatos que no llaman a un paro para que puedan estar presentes los trabajadores en la calle. Estamos pidiendo un paro a nivel nacional. Por otra parte, los tarifazos se dan porque el Gobierno le garantiza a las empresas extractivistas un precio que triplica el internacional. Como usuarios, terminamos subsidiando a esas empresas. El pueblo trabajador no puede pagarlas: lo está haciendo en cuotas. Algo nunca antes visto. El pueblo tiene que salir a la calle a responder estos tarifazos".