"Cerramos con gloria toda esta etapa" Deportes 18 de enero de 2019 Por Darío Gutierrez Juan Carlos Schanz se retira feliz de la dirigencia deportiva, luego de 39 años en diferentes comisiones directivas y 15 siendo presidente de Peñarol, durante dos procesos.

FOTO JCS SU PASION./ Schanz fue durante 15 años presidente de Peñarol. RECORRIENDO EL ARCHIVO PERSONAL./ Mostrando cuando contrataron a Federico Sacchi.

"Me llegó la jubilación como dirigente", bromea Juan Carlos Schanz en el comienzo de la charla en nuestra redacción. Cuando el 1 de febrero se realice la Asamblea Ordinaria de Peñarol, cerrará uno de los capítulos más importantes de su vida, un verdadero ejemplo de pasión por los colores de un club y sobre todo de barrio. Con 69 años, casi 40 integrando diferentes Comisiones Directivas, y presidiéndolas durante 15 temporadas, llegó el momento de descansar y tirarle la pelota a los jóvenes que vienen subiendo, lo cual es saludable para toda institución.

"Cali" fue jugador en la V azulada, aunque su carrera llegó solamente hasta Reserva. "Empecé en lo que hoy sería la novena en el año 1962, estaba Cacho Pérez también. Nos había juntado a varios chicos don Antonio Lorenzini y se armó un lindo equipo", nos cuenta de esa etapa mientras en su frondosa carpeta de recuerdos con mayoría de recortes de LA OPINION, guarda el primer fichaje en la Liga Rafaelina que fue cuatro años después, en el '66.

Donde sí trascendió fue como directivo, convirtiéndose en ese rol en casi un imprescindible en los últimas décadas para los colores azul y blanco. En tiempos donde se fueron restringiendo en la mayoría de las instituciones las opciones de dirigentes, Schanz siempre dio una mano.

"Mis comienzos fueron en 1980, no era una época buena para el Club. Ya se empezaba a hablar de la posible fusión con Quilmes y eso terminó en una Asamblea, en abril de 1985, cuando era presidente Romildo Sanmartino. Fueron 211 socios los que votaron y ganó el no, yo estaba como secretario de prensa", mencionó sobre un hito importante para la institución y que en ese entonces dio mucho que hablar en la ciudad.

Después continuó en la siguiente Directiva que tuvo como presidente a Víctor Parra, recordando que "esa fue una buena gestión, porque el Club creció mucho en socios. Llegamos a tener unos 1.200".

Arrancando la década del '90 fue su primera presidencia. Fue el momento de darle un salto de calidad al fútbol del Club, que es indudablemente su alma. "Trajimos a Federico Sacchi como técnico que fue un paso importante. Después en 1994 hicimos el pase de Paulo Pérez a Boca, cuando estaba de presidente Antonio Alegre. En esos años también fue el de Miliki Jiménez a Huracán, y después cuando volvió jugó unos meses con nosotros y junto con Sergio Comba pasaron a Atlético", expuso sobre gestiones exitosas para la institución.

A fines de 1999 decide renunciar y tomarse un descanso. Pasó prácticamente una década, mucho tiempo, pero llegaría un día en que volvería a ser convocado por los socios para conducir a la entidad.

Fue en 2010, todavía con la gestión de José Andereggen, y un año después se hizo cargo de la presidencia. Fue un período muy placentero en cuanto a satisfacciones deportivas. En dos años se obtuvo el tricampeonato, siendo el equipo dominante a nivel local.

Pero Schanz a los pocos meses tuvo que enfocarse mucho más en otra cuestión, que en lo deportivo. Nos referimos a la demanda del Wolfsburgo de Alemania, por el "Caso Santana" (Jonathan). "Fueron dos años terribles, con gestiones prácticamente a diario y pocas respuestas. Terminamos pagando 59.868 euros entre lo que pedía Wolfsburgo por la deuda y la FIFA". En mayo de 2013 se terminó "el calvario", como lo definió "Cali", luego de haberse cumplimentado la transferencia a Alemania del pago.

Superado el mal trago, en la cancha volvieron las alegrías. "Después de ahí es como que resucitamos. Vino Hugo Togni como técnico y ahí es donde tuvimos todos estos años de gloria. Fueron nueve títulos contabilizando el último mandato, de esta Comisión Directiva (en los dos últimos años fue vocal, ya que lo reemplazó como presidente Mario Arber), por lo que sin dudas cerramos con gloria toda esta etapa".