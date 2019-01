Una opción para conocer la ciudad Información General 18 de enero de 2019 Redacción Por RECORRIDOS TURISTICOS

FOTO CP// Desde la aplicación Rafaela Ciudad se puede acceder a los diversos recorridos.

A través de la aplicación Rafaela Ciudad se puede acceder a recorridos que cuentan, mediante audios y textos, las historias que encierran los sitios más emblemáticos de Rafaela.

Las calles de Rafaela guardan muchas historias y desde el año pasado existe una forma especial de poder conocerlas. Se trata de “Recorridos Turísticos”, una propuesta de la Municipalidad para revalorizar la identidad rafaelina y promover el turismo por la ciudad.

Recorridos turísticos es un módulo de la App Rafaela Ciudad donde el visitante y el ciudadano local pueden explorar, descubrir y conocer el pasado de Rafaela, principalmente relacionados con los orígenes de la ciudad.

Con sólo descargar la App, se accede al módulo. Allí se pueden leer o escuchar cada uno de los relatos, lo que lo torna accesible, incluso, para personas con discapacidad. Además cuenta con ilustraciones que actúan como complemento.

El producto es explicativo, descriptivo, didáctico, fácil y entretenido. Cada usuario maneja sus propios tiempos de acuerdo al medio de transporte elegido. Una propuesta que, al mismo tiempo, ponen en valor los recursos culturales de potencial turístico.

Los recorridos incluyen la descripción de edificios de gran valor arquitectónico y patrimonial. Las opciones son:

Lugares de interés (El tranway a vapor; Catedral San Rafael; Edificio del Correo; Edificio de la Cosmopolita; Edificio Grandes Almacenes Ripamonti; Empedrado; Jefatura de Policía Mercado Municipal).

Inicios (Catedral San Rafael; Tiro Federal; Matadero Municipal; Placita Honda; Cementerio Municipal; Hospital de la Caridad; Sociedad Rural de Rafaela; Molino Frosi; Ferrocarril).

Arquitectónico Patrimonial del Bv. Santa Fe (Conjunto Residencial Ripamonti; Ex mueblería Scossiroli Hnos.; Ex Banco de Italia; Edificio de Jockey Club Rafaela; Antiguo Hotel Toscano; Estación de Servicio Avenida; Antiguo Colegio Nacional; Jefatura de Policía; Cine Teatro Belgrano; Ex Edificio Municipalidad; Antiguo Banco de España; Ex Casa Colombo; Ex Gran Tienda la Exposición; Ex Oficina de Correos y Telégrafos; Ex Cine Teatro Avenida; Ex Tienda Los Vascos).