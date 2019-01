La Provincia mantiene el superavit fiscal en 2018 Locales 18 de enero de 2019 Redacción Por EN LOS PRIMEROS ONCE MESES TENIA NUMEROS FAVORABLES

FOTO ARCHIVO SAGLIONE. Mantiene en orden las cuentas de Santa Fe.

La contabilidad de los recursos públicos de la provincia de Santa Fe está en orden: noviembre terminó con saldo favorable de 1.075 millones de pesos por lo que en los primeros once meses del 2018 el superávit fiscal trepa a 5.291 millones. Ahora habrá que esperar hasta febrero para conocer los números finales del ejercicio fiscal y tener una evaluación completa de la gestión del ministro de Economía, Gonzalo Saglione.

De acuerdo al último informe de Análisis de Finanzas Provinciales que publican las secretarías de Finanzas e Ingresos Públicos y de Hacienda a cargo de Pablo Olivares y de Pablo Gorbán, respectivamente, entre enero y noviembre del año pasado se destaca una fuerte inversión en gastos de capital (26,4%) y en especial en Construcciones (35,6). El superávit se mantiene incluso con la aplicación de la cláusula gatillo en los salarios de todo el sector público, destacaron desde ambas secretarías, según publicó diario El Litoral.

Según el documento, en noviembre de 2018 los recursos totales de la Administración Provincial alcanzaron los $ 19.692,73 millones, compuestos por $ 19.248,92 millones de recursos corrientes y $ 443,80 millones de recursos de capital. Entre los recursos corrientes se destacan los de tipo tributario con una participación del 70,3%, seguidos por las contribuciones de seguridad social con un 15,4%, los recursos no tributarios del 4,8% y otros ingresos corrientes con el 9,5% de participación.

De este modo, en los primeros once meses del año los recursos totales de la Administración Provincial alcanzaron los $ 188.579,63 millones, compuestos por $ 184.691,61 millones de recursos corrientes y $ 3.888,02 millones de recursos de capital. En tanto, el informe consigna que los recursos de origen provincial representan el 35,7% mientras que los de origen nacional representan el 64,3%.

Asimismo, señala que los recursos tributarios de los primeros once meses del año un crecimiento del 33,9% comparado con el mismo período del año anterior, porcentaje menor que la inflación de ese lapso. Por su parte, los recursos nacionales subieron 34,7% y los provinciales el 32,5%. “Este diferencial en la evolución de los recursos de origen provincial resulta el reflejo del esfuerzo que Santa Fe y otras provincias- viene realizando para disminuir la carga tributaria a las actividades económicas, tal como se estableció en el Consenso Fiscal con incidencia desde el presente año”, se detalla.

Con respecto a los gastos de noviembre, alcanzaron los $ 18.617,09 millones. Entre dichos gastos se destacan los servicios sociales que representaron un 65,3% del total de gastos. Sumando a los servicios sociales los gastos de servicios de seguridad y servicios económicos se llega a explicar el 80,7% del gasto, según El Litoral. Y en los primeros once meses de 2018 los gastos totales alcanzaron los $ 183.288,57 millones, “los cuales incluyen el impacto de los acuerdos salariales alcanzados en el presente año y el aguinaldo correspondiente al primer semestre”. El 60,9% de los gastos son de servicios sociales.

“Del análisis de la evolución del gasto durante los primeros once meses de 2018, en términos económicos, se destaca el gasto de capital con un crecimiento de 26,4% respecto al mismo período del año anterior, lo cual se destaca en virtud de tomarse como base de comparación el año 2017, el cual, a su vez, representó el récord de inversión en gasto de capital de las últimas décadas. En el rubro puntual de “Construcciones” dicho incremento interanual alcanzó el 35,6%”, señala el informe.

Por último, resalta que las transferencias de coparticipación a municipios y comunas treparon, entre enero y noviembre, a 20.323,95 millones de pesos.