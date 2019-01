UCES participa de programas provinciales y locales que fomentan la exportación Información General 18 de enero de 2019 Redacción Por Alumnos de los últimos años, egresados y docentes de la Licenciatura en Comercio Exterior de UCES Rafaela participan de dos proyectos orientados a impulsar la exportación de productos fabricados por Pymes de Rafaela y la región.

Alumnos de los últimos años, egresados y docentes de la Licenciatura en Comercio Exterior de UCES Rafaela participan de dos proyectos orientados a impulsar la exportación de productos fabricados por Pymes de Rafaela y la región.

De esta manera, UCES es un actor destacado del Programa Primeros Exportadores, una herramienta que desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional “Santa Fe Global”, se les ofrece a las PyMEs para que accedan a un servicio gratuito de consultoría sobre estudios de mercado. Por otra parte, participó durante el 2018 nuevamente del programa Rafaela Exporta, que se enmarca en un trabajo articulado que involucra a la Municipalidad de Rafaela y la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela y a UCES.

En palabra de las docentes de UCES Rafaela y tutores de los programas mencionados: Lic. Paula Brizi y Noelia Forni, se trata de dos proyectos “más que interesantes”, ya que este tipo de programas “articula perfectamente lo que es el sector privado, el público y el universitario. Tres patas enlazadas para lograr el objetivo de que las empresas exporten. De esta forma, el contacto de alumnos, graduados y docentes, con la experiencia de estar adentro de las empresas, de conocer, se termina volcando en las aulas al momento de dar clases, y de enseñar”.

¿En qué consiste el Programa Primeros Exportadores?

Brizi: El Programa Primeros Exportadores arrancó en septiembre. Está dividido por nodos: Nodo Rafaela y Nodo Reconquista. Comenzamos por el de Rafaela, donde hay diez pymes inscriptas en el Programa, son empresas de Rafaela y de la zona: San Vicente, San Jorge, Angélica, Bella Italia, Moisés Ville, Sunchales, entre otras localidades. Estas Pymes tienen escasa experiencia exportadora y mucho interés de internacionalizar sus productos, comenzar a explorar nuevos mercados. Entonces, el trabajo consiste en investigar en el mercado externo qué está pasando con cada uno de estos productos. Se trabaja con un procedimiento, donde se analizan 9 mercados, llegamos a tres potenciales, y de esos tres, se hace un análisis más profundo con identificación de clientes o distribuidores potenciales, según el canal de comercialización. Además, se analizan los precios, competencias, ferias a las que pueden asistir; información importante que a la empresa le puede servir mucho para el paso siguiente que después debería dar y empezar a trabajar en cada uno de estos mercados.

¿Cómo llega UCES a formar parte de este proyecto?

Brizi: A UCES la convoca la provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Santa Fe Global. Vemos muy interesante la experiencia, porque hay una articulación entre lo público, lo privado y la universidad. Nos convocaron como tutores del programa. El hecho que seamos docentes de la Universidad le dan otro tipo de importancia, porque es un profesional con experiencia en el tema, que viene trabajando hace años en la materia, quien asiste a la empresa.

Forni: Nos pasó que nos hicieron otras consultas también. Después de las primeras capacitaciones ya se dieron consultas más avanzadas, porque necesitan más asistencia. Son empresas a las que les faltan profesionales trabajando en el área específica de Comercio Exterior.

¿Desde qué lugar participan ustedes como docentes de UCES y qué les aporta en su rol de profesionales?

Forni: A mí me gustó mucho conocer las empresas, se nota que hay un faltante de profesionales y son empresas que pueden exportar. Si bien es un trabajo de investigación el que hacemos, considero que son empresas que van a poder aprovecharlo. Si ellos siguen avanzando podrán llegar a mercados externos con sus productos. Entonces eso te da impulso para hacerlo, te compromete.

Brizi: Fueron dos instancias de capacitación, una más introductoria de algunas herramientas de comercio exterior y la segunda más específica de costos, cuestiones más técnicas, donde a la empresa le costaba más, pero se fueron interesando con muchas preguntas. Después de la capacitación, incluso, siguieron realizando consultas. Primero se arrancó con Rafaela, pero hubo también una segunda instancia con el Nodo Reconquista, donde hicimos las capacitaciones en diciembre. Ahí también, más que en nuestra zona, notamos más interés, más falta de profesionales, y más necesidades por parte de las empresas.

¿De este proyecto también participan egresados y alumnos de la Lic. en Comercio Exterior?

Brizi: Hay algunos alumnos que fuimos convocando, que están terminando la carrera y graduados. Como son muchas empresas, el trabajo es intenso, lleva su tiempo, así que ellos colaboran mucho.

Esta faltante de profesionales en el área de Comercio Exterior de las pymes de Rafaela y zona también muestra la realidad de que el mercado no está saturado de profesionales en la materia mencionada…

Forni: Tal cual. Ellos quieren exportar, pero no tienen a los profesionales capacitados. También les recalcamos a las empresas que el proceso es largo, que lleva tiempo, paciencia, inversión, dedicación. Este trabajo de investigación es la primera etapa, después ellos tienen que continuar.

Por otro lado, como Universidad también participaron de un proyecto local que es el Rafaela Exporta, ¿es algo similar?

Brizi: También hubo otro programa en el que UCES participó en 2018 este año: Rafaela Exporta, que es algo que viene haciéndose hace varios años. Está encarado por la Municipalidad de Rafaela, la Cámara de Comercio Exterior del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. Hay empresas que se inscriben con la misma necesidad: el interés de querer exportar. El año pasado se agregaron también algunos emprendedores de la ciudad, que tenían algunos pedidos del exterior. Les empezaban a llegar consultas por las redes sociales, entonces con ese interés se inscribieron. Participaron tres emprendedores y cuatro Pymes de la ciudad con una estructura un poco mayor. Hubo tutores, que fueron los alumnos de cuarto año de la Lic. en Comercio Exterior, que participaron yendo a las empresas 8 horas semanales. Y, además, nosotros como docentes y en el rol de capacitadores, íbamos una vez por mes para realizar capacitaciones in company. Además, se tomaban nuestras visitas como instancias de consulta, de análisis, era algo bien personalizado, bien puntual, distinto a años anteriores, que se hacían capacitaciones generales para las empresas que estaban anotadas. Los alumnos hicieron un gran trabajo, lo articularon también con su trabajo de tesis final. Esto muy importante para ellos, porque les sirvió como experiencia laboral y para su tesis.