Dengue, chikunguña y zica recomendaciones para prevenirlos Región 18 de enero de 2019 Redacción Por SUARDI

SUARDI. - La Municipalidad local difunde recomendaciones para la Prevención de Dengue, Chikunnguña y Zica. Estas tres enfermedades virales se transmiten a través de la picadura del mosquito Aedes Aegypti, los cuales se crían en recipientes con agua clara. Evitemos criaderos dentro de nuestras viviendas.

Que la vivienda sea saludable es responsabilidad de cada uno. Para que nuestra casa no se transforme en un criadero de estos mosquitos, hay que poner en práctica pequeñas acciones:

- Tapar tanques y depósitos de agua

- Mantener patios limpios y desmalazados

- Tirar latas, botellas y neumáticos en desuso

- Colocar boca abajo baldes

- Cambiar el agua de bebederos de animales y floreros, cepillando bien sus bordes

- Eliminar el agua de platos y portamacetas

- Utilizar repelente y ropa de manga larga en espacios al aire libre

- En los floreros reemplazar el agua por arena húmeda

Ante la aparición de síntomas como:

- Fiebre

- Dolores articulares, musculares y/o detrás de los ojos

- Náuseas o vómitos

- Manchas en la piel

- Sangrado de encías

No automedicarse, concurrir de inmediato al médico

Recordemos que la aplicación de insecticidas solamente reduce el número de mosquitos adultos, no elimina al 100% de este vector, por lo tanto lo más efectivo es eliminar los criaderos.