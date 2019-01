Eliminación en el handball Deportes 18 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La victoria de Egipto sobre Angola sentenció la suerte de la selección argentina masculina de handball en el Mundial que se disputa en Alemania y Dinamarca. Con el resultado puesto y sabiendo que no podrían acceder a la segunda ronda, Los Gladiadores cayeron en un final ajustadísimo frente a Qatar por 26-25.

La derrota frente al tricampeón asiático mandó a los campeones panamericanos a jugar ahora por un lugar entre el 17° al 21° puesto. Los dirigidos por el español Manuel Cadenas cerraron de este modo como quintos en el Grupo D, detrás de Suecia, Hungría y Egipto (clasificados a la próxima fase) y sus verdugos de este jueves, Qatar. Últimos se ubicaron los angoleños.

Los Gladiadores, que no pudieron concretar el penal del empate en el último minuto ante los qataríes, enfrentarán el sábado (a las 16.30, hora de nuestro país, por la TV Pública) a Austria, que terminó quinto en el grupo C.