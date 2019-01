Atlético en Villa Trinidad y Ben Hur viaja a Rosario Deportes 18 de enero de 2019 Redacción Por Se reanuda la Liga Provincial con la séptima fecha, última de la ronda inicial.

FOTO ARCHIVO POR EL MEJOR REINICIO./ La Crema será visitante en Villa Trinidad.

Este viernes regresa la acción de la Liga Provincial de Básquetbol con la disputa de la séptima fecha, última de la primera rueda. En la Zona A, el líder Atlético de Rafaela visitará a Libertad de Villa Trinidad, recordando que el elenco dirigido por Marcelo Miretti es el único invicto del certamen.

El conjunto de barrio Alberdi tiene como única baja la del juvenil Valentín Vasquez, que sufrió la fractura del dedo meñique de uno de sus pies. El resto del plantel está a disposición del entrenador.

También estará jugando Ben Hur en la misma jornada, como visitante de El Tala de Rosario por Zona C, con el objetivo de buscar el primer triunfo del torneo. El Lobo ya podrá contar para esta etapa de la competencia con Lautaro Marconetto. Por su parte, tendrá fecha libre 9 de Julio en la Zona B.



TODO EL PROGRAMA

Zona A: Viernes 21:30, Libertad de Villa Trinidad vs. Atlético Rafaela Árbitros: Marcelo Varela y Raúl Olivero; Almagro de Esperanza vs. Sportsmen Unidos de Rosario. Domingo a las 20 Ceci de Gálvez vs. Sportsman de Villa Cañás.

Zona B: Viernes 21:30 Temperley de Rosario vs. Racing de San Cristóbal; Alma Juniors de Esperanza vs. Trebolense e Independiente de Chañar Ladeado vs. Centenario de Venado Tuerto.

Zona C: viernes 21:30 Atenas de Venado Tuerto vs. Unión de San Guillermo; Atlético Sastre vs. Peñarol de Elortondo y El Tala de Rosario vs. Ben Hur de Rafaela. Árbitros: Hernán Pérez y Adrián Zuliani.

Zona D: Viernes 21:30 Platense de Reconquista vs. Atlético María Juana; Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Colón de San Justo y Brown de San Vicente vs. Argentino de Firmat.



LAS POSICIONES

Zona A: Atlético Rafaela 10 puntos; Sportsmen Unidos de Rosario 9; Sportsmen de Villa Cañás 8; Almagro, CECI y San Lorenzo 7; Libertad VT 6.

Zona B: Racing, Temperley y Alma Juniors 9; Trebolense, Independiente y Centenario 7; 9 de Julio 6.

Zona C: Rivadavia Juniors 10; Sastre 9; Unión de San Guillermo y Peñarol 8; El Tala y Atenas 7; Ben Hur 5.

Zona D: Argentino de Firmat, Talleres y Brown de San Vicente 9; Puerto San Martín 8; Platense Reconquista 7; Colón y Atlético María Juana 6.