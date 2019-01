Rosario fue la capital nacional de la protesta contra los tarifazos Locales 18 de enero de 2019 Redacción Por CASI 50.000 PERSONAS SE MOVILIZARON HASTA LA PLAZA SAN MARTIN

FOTO ELCIUDADANOSEB.COM ENCABEZANDO./ Hugo Yasky (CTA) y Sonia Alesso (CTERA/AMSAFE) estuvieron al frente de la movilización en el sur provincial.

Rosario fue la segunda estación de la “marcha de las antorchas”, una serie de movilizaciones a lo largo de todo el país para rechazar los tarifazos y la política económica del gobierno de Mauricio Macri. La primera había sido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la semana pasada.

El punto de inicio fue la sede rosarina de la ANSES, y desde allí la multitud recorrió las 10 cuadras que la separan de la plaza San Martín, donde un escenario esperaba a los principales dirigentes para cerrar el acto.

La convocatoria superó las expectativas de los organizadores, nunca se interrumpió el flujo de gente a lo largo de las 10 cuadras y estimaron que había casi 50 mil personas marchando y algunos miles más aguardando en la plaza la llegada de la columna.

“La presencia del pueblo en la calle es impresionante, estamos escalando en una lucha que tiene un objetivo muy claro: impedir que el gobierno pueda destruir la economía doméstica, de la gente que hoy no puede comprar remedios, no se puede alimentar o no le puede comprar la ropa a sus hijos porque tiene que pagar tarifas. Esto no pasa en ninguna parte del mundo”, expresó el titular de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky, quien encabezó la movilización con Sonia Alesso, titular de la AMSAFE y de la CTERA a nivel nacional. Ella destacó esa unidad entre los diferentes sectores e instó a “seguir luchando para que este gobierno cambie la política económica o que Mauricio Macri no sea reelecto”.

“No al tarifazo” y “Mauricio Macri la puta que te parió”, fueron los hits a lo largo de la caminata, que mezclaba sindicatos, organizaciones políticas, estudiantiles, cámaras de pequeños comerciantes, estudiantes, jubilados y ciudadanos de a pie.

Por su parte, Juan Milito, de la Unión de Almaceneros de Rosario, detalló: “Este es un plan de lucha que estamos llevando adelante desde la ciudad de Buenos Aires la semana pasada, hoy, y vamos a seguir en Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, Bariloche porque realmente la situación es agobiante no solo para nosotros los comerciantes sino para el conjunto del pueblo argentino”.

Pero no solo el brutal aumento de las tarifas de los servicios públicos es lo que preocupa sino especialmente el rumbo económico de Cambiemos, como detalló el secretario general de SMATA Marcelo Barros: “Le decimos no también al hambre de la gente, no a la desocupación que cada más fábricas y más pyme cierran. Esto es un caos total, hay que darle una vuelta de tuerca a este plan económico nefasto de este gobierno que lo único que hace es burlarse de la gente”.

“Ya de Macri no esperamos nada”, dijo Karina Moyano, hija del líder camionero Hugo Moyano, para agregar: “Necesitamos un cambio verdadero, no mentiroso como prometió Macri. La gente hoy está muy mal, hay un malestar, este gobierno no escucha a nadie, no apuesta a los trabajadores, ni a la salud ni a la educación. Ya se le fue todo de las manos”.(Fuente: El Ciudadano de Rosario)