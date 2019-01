Buscan más pistas en la causa de los cuadernos Nacionales 18 de enero de 2019 Redacción Por Bonadio dejó preso a Juan Manuel Campillo y ordenó 80 medidas simultáneas en la causa de los cuadernos de las coimas.

BUENOS AIRES, 18. - El juez federal Claudio Bonadio dispuso ayer la realización de decenas de procedimientos en busca de información administrativa de al menos 80 empresas mencionadas en la causa de los cuadernos de las coimas, informaron fuentes judiciales. Los procedimientos ordenados por Bonadio fueron "órdenes de presentación", mediante las cuales efectivos de fuerzas federales de seguridad se presentaron en las empresas investigadas para solicitar la información requerida por el juzgado.

El objetivo de los procedimientos fue acceder a información vinculada, por ejemplo, con la composición societaria de las empresas señaladas en el tramo de la causa de los cuadernos vinculado con las concesiones de obra pública.

Los procedimientos que comenzaron este jueves, se encuentran relacionados a una parte de la causa de los cuadernos donde el juez Bonadio, investiga el circuito de fondos ilegales que se cobraron a empresas contratistas del Estado que recibieron contratos de obra pública.

La semana pasada el financista K Ernesto Clarens amplió la lista de nombres de empresarios que pagaron sobornos en este circuito.

En esta parte del expediente, según pudo saber Clarín habrá un llamado a indagatoria para completar las tres áreas en las que se realizaron pagos de sobornos por parte de los empresarios. Se trata de las concesiones y subsidios al Transporte, los contratos con empresas energéticas y obra pública.



CAMPILLO

En tanto, el juez Bonadio rechazó ayer excarcelar al último arrepentido de la causa de los cuadernos de las coimas para el supuesto otorgamiento de obras públicas durante el kirchnerismo, el ex secretario de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, informaron fuentes judiciales. Se trata del primer acusado que no logra ser excarcelado por el juez de la causa de los cuadernos inmediatamente después de acogerse al régimen de testigos e imputados colaboradores.

El ex funcionario kirchnerista fue aceptado este miércoles como “arrepentido” en la causa cuando el juez Bonadio homologó el acuerdo que había alcanzado hacía tres semanas con los fiscales del caso, Carlos Rívolo y Carlos Stornelli.

Bonadio rechazó excarcelar a Campillo porque cree que su libertad puede “entorpecer la investigación”, informaron fuentes judiciales que remarcaron que los fiscales se habían pronunciado a favor de la liberación del acusado que permanecerá -por ahora- en el penal de Ezeiza.

La decisión de Bonadio será apelada ante la Cámara Federal porteña por el abogado de Campillo, el defensor oficial Gustavo Kollmann, que encabeza también las defensas del ex secretario de Obras Públicas, José López, y del chofer del ex funcionario Roberto Baratta, Oscar Centeno, ambos arrepentidos en el expediente.

Campillo fue señalado en la causa por la también arrepentida Elizabeth Ortiz Municoy, vinculada a la venta de inmuebles en Estados Unidos del fallecido secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

Muñoz aparece mencionado en la causa de los cuadernos sobre supuestas coimas para el otorgamiento de obras públicas, que se inició a partir del relato escrito del ex chofer del Ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno. Allí cuenta que el secretario presidencial (Muñoz) transportaba bolsos con dinero al edificio ubicado en Juncal y Uruguay, donde suele alojarse la ex presidenta cuando está en la Ciudad de Buenos Aires.