FOTO CASA ROSADA MACRI. Con Dujovne, Pazo y otros funcionarios.

BUENOS AIRES, 18. - El presidente Mauricio Macri recibió ayer en la Casa Rosada al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y al superintendente de Seguros de la Nación, Juan Pazo, quien anunció la puesta en marcha de un plan de deducciones impositivas para incentivar el ahorro en planes de seguro de vida y de retiro.

La medida apunta a canalizar el ahorro que generan las compañías aseguradoras como importantes inversoras institucionales hacia la inversión en la economía real a través de la financiación de proyectos para las pymes, obras de infraestructura y la construcción de viviendas, entre otros beneficios.

De la audiencia también participaron el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor presidencial, Francisco Cabrera; el director de Nación Fideicomisos, Martín Apaz, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Producción y Trabajo, Ignacio Pérez Riba.



CON LAGARDE

EN DAVOS

Por otra parte, el ministro Dujovne y el titular del Banco Central, Guido Sandleris, dos de los funcionarios que integrarán la comitiva argentina que participará del Foro de Davos, mantendrán en el marco de esa cumbre una reunión con la directora del FMI, Christine Lagarde. Será el primer encuentro del año con el organismo financiero, semanas antes de que una nueva misión técnica llegue desde Washington a relevar las cuentas de la economía argentina.

El vocero del Fondo, Gerry Rice, confirmó en conferencia de prensa que Lagarde tiene agendada una reunión con los dos funcionarios argentinos durante los días en que tendrá lugar el Foro Económico Mundial, en Suiza. La representación argentina en esa cumbre estará integrada, además de por Dujovne y Sandleris, por el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica en tanto que el presidente Mauricio Macri no asistirá, luego de haber estado presente en 2018 por tratarse del año en que la Argentina ocupó la presidencia del G20.

Por otra parte, el funcionario del FMI afirmó, tras conocerse el dato de la inflación de 47,6% para todo 2018, que el número "está en línea con las proyecciones del Fondo". "Nuestro foco está en la implementación del programa argentino (firmado con el FMI), que está en buen camino", subrayó.

En febrero está previsto que llegue a Buenos Aires una nueva misión técnica de funcionarios de Fondo para volver a auditar las cuentas de la economía argentina en el marco del segundo programa de asistencia financiera, firmado a fines de septiembre.

Tras la visita, el FMI liberará otros u$s 10.800 millones hacia el Tesoro. Todos los desembolsos previstos para el 2019 superan los u$s 22.000 millones. El Ministerio de Hacienda ya dejó trascender que no necesitará todos los dólares que recibirá del FMI, por lo que tendrá un sobrante de entre 6.000 y 11.000 millones para vender en el mercado.