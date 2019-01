Monotributo: vence plazo para recategorizar Locales 18 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recordó que el próximo lunes 21 de enero vence el plazo para que los inscriptos al monotributo hagan el trámite de cambio o confirmación de categoría. La gestión se podrá hacer vía web o por medio de la aplicación para teléfonos celulares.

La primera de las dos recategorizaciones del año tendrá un elemento particular por lo cual los monotributistas deberán estar atentos. Es que como la actualización del valor de cada escala fue de 28,46%, casi 20 puntos abajo de la inflación de todo 2018, es muy probable que muchos inscriptos, con solo haber mantenido su facturación a tono con la suba de precios general, tengan que recategorizarse.

Una vez terminado el plazo de recategorización, si la AFIP detecta que un inscripto al régimen simplificado debería haber cambiado de escala y no lo hizo, podrá realizar modificaciones compulsivas, así como expulsarlo del monotributo hacia el régimen general, por lo que ese contribuyente empezaría a pagar IVA y Ganancias. Aquellos que, habiendo hecho sus cuentas no tengan que subir o bajar su escala, aún así deberán hacer el trámite, que en este caso consistirá en "confirmar" su estatus.

Los monotributistas que trabajen en una oficina deberán tener en cuenta tres factores para analizar si deben quedarse en su escala o cambiarse. Por un lado, el monto de la facturación de los últimos doce meses, el criterio para todos los monotributistas. Pero además, cuánto fue el gasto en alquiler y el consumo de energía eléctrica. Para esos tres elementos la AFIP publicó una tabla de referencia.