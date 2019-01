Tostado también está bajo agua Locales 18 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Por Eloy Rodríguez. - Las intensas precipitaciones que se registran desde este jueves en el norte provincial, dejaron a la ciudad de Tostado totalmente anegada. En apenas dos horas cayeron más de 140 milímetros que dejaron barrios enteros bajo el agua, a pesar del esfuerzo del Municipio por contener el ingreso del agua a las viviendas con bolsas de arena que se entregaban desde temprano a los vecinos de la ciudad.

Los barrios más afectados son Güemes, Güemes Oeste, San Genaro, Campo de Mayo y el sector sudoeste de la ciudad. Además el gobierno de la ciudad, cabecera del departamento 9 de Julio, habilitó como centro de evacuados a la Escuela N° 417. También a lo largo de la mañana de ayer se registraron cortes de luz, pero se iba normalizando con el correr de las horas.

En declaraciones a la prensa el intendente Enrique Mualem, manifestó que Tostado está 100% inundada. “La gente trata de levantar las cosas y aguantar en sus casas, pero desde el Municipio estamos a punto de evacuar gente. Las napas no dan mas, el río Salado está totalmente saturado y por esta situación el agua no escurre de manera rápida y nos obligó a armar un centro de evacuados en la Escuela N° 417, donde estaban siendo trasladados integrantes de la comunidad Mocoví de Pedro José”, aclaró Maulem.

Por otra parte, en Villa Minetti la situación continuaba siendo muy complicada debido al ingreso del agua desde el sudoeste santiagueño. A pesar de que el miércoles no se habían registrado precipitaciones, el 90% del pueblo permanecía bajo el agua. (Fuente: diario El Litoral).