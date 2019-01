Trabajo integral en la tenencia de animales Locales 18 de enero de 2019 Redacción Por El Municipio brinda una política de salud pública que comprende la castración, vacunación y suministro de antiparasitarios a perros y gatos, en hembras y machos.

FOTO MUNICIPIO QUIROFANO MOVIL./ Atiende todo el año.

El Estado local lleva adelante ininterrumpidamente a lo largo del año una política de salud pública a través de la Secretaría de Desarrollo Social, que consiste en la tenencia responsable de mascotas. El dispositivo con el cual se trabaja en este tema es el Quirófano Móvil Municipal. Durante el 2018 recorrió los barrios en el marco del programa “Rafaela en Acción” para acercar los servicios municipales gratuitos a todos los vecinos.

En el Quirófano no solo se realiza la castración a perros y gatos, tanto machos como hembras, sino que también se vacuna a las mascotas contra la rabia y se suministran antiparasitarios. Cristian Neder, el veterinario encargado del Quirófano Móvil, expresó que “se viene superando año tras año la cantidad de vacunas antirrábicas porque la gente va tomando conciencia. La rabia es una enfermedad que persiste en Argentina, desde el norte hasta el sur, por eso es muy importante vacunar para prevenir”.



SE VACUNA

TODO EL AÑO

Además, el profesional destacó: “En el segundo semestre del año, cuando se terminaron las dosis de vacunas que habían enviado desde el gobierno de la provincia, el Municipio debió comprar más. Esto es importante remarcarlo porque en muchos municipios solo se colocan las dosis que entrega la provincia y no vuelven a reponer cuando se terminan. En Rafaela, el Municipio vacuna todo el año”.

Por otro lado, explicó que los antiparasitarios no solo benefician a los animales sino a las personas: “Los parásitos no solo afectan a nuestras mascotas sino que existen muchos parásitos que se transmiten a los seres humanos y el grupo poblacional que está más en riesgo son los niños”.



BENEFICIOS DE

LA CASTRACION

Uno de los temas que abordó Neder fue “la importancia de la castración para disminuir la cantidad de animales sueltos en la calle. En este sentido debemos hablar de la tenencia responsable de mascotas”.

“Entre los puntos más importantes está la castración, pero también el cuidado responsable del animal como por ejemplo mantenerlo dentro de la casa, sacarlo a la calle con correa y collar, llevar la bolsita para juntar sus necesidades, llevarlo periódicamente al veterinario, que tenga a disposición agua y alimento”, aclaró.

Cuando los animales están en celo buscan escapar, por eso “castrándolos uno ayuda a terminar con ese hábito. En el caso del macho, dejará de buscar perras en celo y dejará de orinar para marcar el territorio. Otro de los beneficios de la castración es la prevención de enfermedades, en las hembras operándolas antes del primer celo se previenen el cáncer de mama y patologías que se desarrollan cuando llegan a la vejez como la infección del útero".

En los machos, “se disminuyen patologías como en los seres humanos: cáncer de próstata o hiperplasia, cáncer testicular, hernias perianales. Es un conjunto de aspectos que benefician tanto a las mascotas como a la sociedad”.



TRABAJO CONJUNTO

El veterinario valoró el trabajo en conjunto con proteccionistas y proteccionistas independientes que se encargan de promover el Quirófano Móvil para que los vecinos se acerquen. En este sentido, informó que “estamos haciendo castraciones especiales los primeros sábados de cada mes en barrios periféricos donde más se necesita”.

“Una vez por mes, el Municipio pone a disposición el servicio gratuito para realizar castraciones masivas y trabajar el tema sanitario para los animales con sarna”, agregó.



POCOS LUGARES

Neder reflexionó que “la tenencia responsable de mascotas busca disminuir la cantidad de animales sueltos en la vía pública. Un animal suelto es un importante diseminador de enfermedades, pulgas, garrapatas, sarna, parvovirosis y moquillo. Hay enfermedades que son zoonóticas y se transmiten a las personas”.

Asimismo, los animales sueltos representan un riesgo porque “pueden originar accidentes de tránsito, morder a las personas, romper bolsas de residuos, conformar jaurías de perros. Desde el municipio apuntamos a trabajar en todos estos aspectos. Es una forma de trabajar en la salud pública de la población”.

“Rafaela se destaca por ser una de las pocas localidades que ofrece estos servicios gratuitos durante gran parte del año”, concluyó.