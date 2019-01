Independiente se mide con Gimnasia Deportes 18 de enero de 2019 Redacción Por Desde las 22:10 en Mar del Plata. El "Rojo", que podría sumar a Pablo Pérez, jugará ante el "Lobo" de Troglio.

Independiente y Gimnasia se enfrentan este viernes 18 por el Torneo de Verano. El partido se jugará en el estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata y será dirigido por Ariel Penel.

Independiente jugará su primer partido del año en medio de la polémica por el armado del plantel que enfrentan Ariel Holan y los dirigentes. Varios jugadores se marcharon del Rojo y el equipo no ha logrado traer refuerzos para reemplazarlos. Sin embargo, en las próximas horas podría llegar Pablo Pérez si llega a un acuerdo por el monto de su contrato. Sin caras nuevas, el equipo que jugaría de entrada sería: Campaña; Bustos, Franco, Burdisso, G. Silva; Gaibor, F. Silva, Hernández; Cerutti, Benítez y S. Romero.

Gimnasia ya jugó un amistoso, fue victoria ante Racing por 2-1. Pedro Troglio seguirá con la puesta a punto de su equipo y buscará continuar con la preparación de la mejor manera. Los once elegidos son: Martín Arias; Ayala, Guanini, Guiffrey, Licht; Faravelli, Mussis, A. Gómez; Comba, Silva, Tijanovich. El partido entre Independiente y Gimnasia por el Torneo de Verano 2019 se jugará este viernes a las 22:10 horas y será televisado por FOX Sports Premium.



COPA DEL REY. Barcelona se repuso del 2-1 sufrido ante Levante en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey y clasificó ayer a cuartos tras vencer 3-0 en la revancha. Lionel Messi, que no había estado en el primer partido, dio dos asistencias y marcó el tercer tanto para liquidar la serie. En el primer gol, recuperó y cedió para Ousmane Dembélé, quien con ayuda del defensor estableció el 1-0 parcial a los 30 del primer tiempo. Apenas un minuto después, nuevamente Messi habilitó al francés, que definió para el 2-0. Ya en el complemento, el argentino entró por el medio del área y con un toque al costado del arquero estableció el 3-0 definitivo.