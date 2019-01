La estafaron en medio millón de pesos Policiales 18 de enero de 2019 Redacción Por A OTRA OCTOGENARIA

Una mujer de 87 años, recibió el llamado de una joven -en la ciudad de Santa Fe- que se hizo pasar por su nieta, que le pedía una suma de dinero para que su padre -hijo de la engañada-, pudiera disponer de esa plata "porque el gobierno iba a imponer un corralito".

En el falso llamado, le indicaba que el “contador del banco” iba a pasar a retirar el dinero, que debía “juntarlo” para entregárselo.

Oscar, el hijo de la víctima del cuento del tío, contó a través del móvil de LT10 que “teóricamente mi hija le pedía que juntara la plata porque había surgido un problema a causa de la devaluación en mi cuenta bancaria, y toda una serie de engaños que hicieron que mi mamá le creyera e hiciera lo que le pedía”.

La mujer preparó el dinero, que entre pesos y dólares estiman que era cerca de medio millón de pesos, ya que no tienen certeza a cuánto ascendían los ahorros. “Cuando el hombre que se hizo pasar por contador del banco llegó, ella le entregó la plata”, continuó relatando Oscar.

“Mi mamá es una mujer que está lúcida pero fue engañada, es algo que uno empieza a analizar y no podemos creer como fue engañada, hasta ella misma no entiende como les dio la plata. Suponemos que los delincuentes se fijan de algún modo en la edad de las personas a las que van a engañar”, comentó.

Agregó que cuando fueron a radicar la denuncia en la policía les dijeron que tienen "entre dos y tres casos por día bajo este tipo de engaño".