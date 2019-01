Mujer apretó dos veces el botón antipánico: la buscan Policiales 18 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Carla Soggiu salió de su trabajo en la ciudad de Buenos Aires, el martes a las 18:00, pero no volvió a su casa.

La situación se volvió desesperante porque Carla tiene un botón antipánico desde el 27 de diciembre por disposición del Juzgado Civil N° 9 de esa ciudad, luego de que su expareja, Nicolás Fuentes, la mantuviera cautiva durante algunos días en su casa, la violara y la golpeara. También rige una restricción de acercamiento.

Según confirmaron fuentes policiales, el hombre está detenido con prisión preventiva desde fines de diciembre. Es el padre de los dos hijos que tiene Carla.

Entre las 20.00 y las 21.00, el botón antipánico que tenía Carla se activó por la zona de Pompeya. Efectivos policiales fueron a la dirección que les marcaba el GPS del botón pero no la encontraron en ninguna de las dos oportunidades. En la segunda activación, la mujer se contactó con la policía y logró decirles que estaba perdida y no sabía en dónde se encontraba.

Según fuentes de la investigación, tras la activación del botón antipánico la policía se dirigió hacia la vivienda de la expareja de Carla pero el resultado de la búsqueda dio negativo.

Carla tiene hidrocefalia, razón por la cual tiene una válvula en la cabeza, que aumentaría su riesgo de vida ante un posible golpe.