Al-Attiyah, Price, Cavigliasso y Nikolaev vencieron en el Dakar Deportes 18 de enero de 2019 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

PRENSA DAKAR.COM NASSER AL-ATTIYAH. El príncipe qatarí es saludado por su escolta Nani Roma. UNA COSTUMBRE. Toby Price y Matthias Walker, pilotos de las imbatibles KTM. NICOLAS CAVIGLIASSO. El cordobés logró una victoria contundente en Quads. EDUARD NIKOLAEV. El ruso, con sus navegantes, el jefe de equipo y el Kamaz.

El último tramo de la extenuante competencia no reportó cambios significativos en las generales del Dakar 2019, que finalizó ayer en Lima, el mismo lugar en el que se había puesto en marcha el pasado 7 de enero, para cumplirse totalmente en Perú.

Esa fue la principal novedad de la carrera más exigente del calendario de deporte motor de todo el planeta, ya que por primera vez en su historial, desde que nació con el nombre de París - Dakar, se disputó en un solo país.

Ayer, en la capital peruana, hicieron realidad sus sueños de victoria los pilotos que llegaron mejor posicionados a la etapa decisiva, que unió a Pisco con Lima.

Un recorrido breve y que solamente mantenía abierta la expectativa en cuanto a definiciones se refiere en la categoría Motos, en la que el británico Toby Price (KTM) iniciaba los últimos kilómetros con una diferencia de apenas un minuto sobre el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna).

El trasandino salió a jugarse al todo o nada por el triunfo, pero lamentablemente sufrió una caída que le afectó un tobillo y le hizo perder no solo la posición de escolta, sino un lugar en el podio, que fue íntegramente de la imbatible marca austríaca KTM, quedando cuarto el piloto de Chile.

En la división de los Quads, los argentinos se quedaron con los tres lugares del podio, algo inédito en el Dakar, teniendo como punta de lanza de principio a fin al cordobés Nicolás Cavigliasso, que en una performance impresionante venció en 10 de las 11 etapas, para establecer una diferencia cercana a las dos horas.

Su inmediato escolta, también desde el inicio y hasta el cierre de la prueba, fue su comprovinciano Jeremías González Ferioli, mientras que finalizó tercero, en una labor también consistente Gustavo Gallego, todos con Yamaha.

El que disfrutó de una enorme satisfacción es Nasser Al-Attiyah, el qatarí que le dio su primera victoria dakariana a Toyota en un trabajo excepcional. Fue la tercera conquista del Príncipe en esta competencia, que siempre lo tiene entre sus favoritos.

Dos españoles, Nani Roma con un Mini y Sébastien Loeb con un Peugeot, lo escoltaron, sin llegar a poner en riesgo su consagración en tierras peruanas.

Finalmente, en la división de los pesados, quedó claro que resulta poco menos que imposible darle pelea a los imponentes Kamaz rusos, que completaron un notable doblete con las tripulaciones lideradas por Eduard Nikolaev y Dmitry Sotnikov.

Gerard De Rooy, retornando a la actividad, fue tercero, mientras que en cuarto lugar se ubicó el cordobés Federico Villagra, ambos con Iveco, en meritorias actuaciones en un Dakar 2019 que no ofreció demasiadas sorpresas, toda vez que los candidatos respondieron a las expectativas y festejaron en Lima.