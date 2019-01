En Pinamar, Kota Beach, el parador sustentable de Amarok Automotores 18 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En la costa argentina es cada vez más frecuente encontrar paradores sustentables, siguiendo la tendencia mundial que busca tener el menor impacto en las playas y el medio ambiente.

Ubicado en Pinamar Norte, Kota Beach by Amarok es un parador con conciencia ecológica y diseño vanguardista inspirado en el estilo del famoso pintor Kandinsky que utilizaba la geometría de línea transversal. Esta construido por la arq. Laura Bernaola en madera de pino y eucalipto, sin tratamiento de barnizado, que deja respirar la madera en forma natural.



ACTIVIDADES

Durante la temporada 2019 se podrá participar de experiencias eco friendly como caminatas en la playa separando los residuos.

¨El ¨Beach Cleaning¨ es una acción que llevamos a cabo para proteger este refugio natural, un lugar privilegiado. Acá no hay cemento, ni ladrillos; estamos en medio de los médanos, sin construcciones a la vista¨, explica Carlos Diedrichs, gerente comercial de Kota Beach, al que no solo se puede acceder por la playa, en 4x4, sino también en vehículos tracción simple por Av. del Libertador y Ameghino.

Otras prácticas saludables son la reutilización del agua de lluvia recibida en tambores para riego y la separación de residuos. El parador exhibe también mensajes de concientización sobre la problemática de los plásticos en los océanos.

“Desde Volkswagen Amarok apoyamos estas iniciativas que contribuyen a reducir el impacto ambiental. Nuestra responsabilidad, es asegurar el futuro de la movilidad, manteniéndola segura y compatible con el medio ambiente", dice Nicolas Matavos, Brand Manager de la División Vehículos Comerciales de Volkswagen Argentina.