José Corral: “Quiero ser gobernador para que los santafesinos vivamos más seguros”

El referente provincial de Cambiemos, José Corral, anunció ayer en Rosario su intención de “ser gobernador de la provincia para que los santafesinos vivamos más seguros”, y afirmó que la situación actual en materia delictiva “nos impulsa a presentar una propuesta que construya tranquilidad y orden”.

En una rueda de prensa en la Casa de Cambiemos, situada en Alberdi 179, el intendente de Santa Fe repasó que este mismo miércoles conversó “con Mariano, quién sufrió una situación muy difícil en su negocio de calle Córdoba, en esta ciudad. Las víctimas de inseguridad en la provincia de Santa Fe tienen nombre y apellido y muchas veces las pérdidas son irreparables. Esto nos impulsa a presentar una propuesta que construya tranquilidad y orden, porque merecemos vivir en paz”. Y fue allí cuando enfatizó: “Quiero ser gobernador de la provincia de Santa Fe para que los santafesinos vivamos más tranquilos y seguros”.

La necesidad de buscar respuesta a este flagelo se observa “en cada charla que tenemos con los vecinos en toda la provincia, quienes nos dicen que la inseguridad es un problema que se sufre a diario. Es la principal preocupación. Ya hemos perdido mucho tiempo, y no vamos a resignarnos a que no hay solución”, sostuvo José Corral.

Agregó que “gracias al cambio que vive el país, hoy podemos poner sobre la mesa estos problemas. El Gobierno nacional ha decidido combatir abiertamente el narcotráfico y ya no hay vía libre ni complicidad con las bandas y las mafias”. Precisamente “esa determinación es la que necesitamos en la provincia de Santa Fe: concentrar nuestras energías en cómo damos respuestas y contenemos a las víctimas. Ese es mi compromiso y para eso queremos gobernar esta provincia”, aseguró José Corral.

Relacionado a esto, alertó también que la provincia tiene hoy “índices de violencia que son de epidemia y que se expresan también en la violencia contra las mujeres. Las historias de Agustina y Danisa nos llenan de angustia y consternación. Es hora de poner límite y decir basta”.



NECESIDADES Y DESAFÍOS

En otro momento de la conferencia, remarcó que la seguridad “no es el único problema que tenemos los santafesinos. Es sí el más grave, pero no el único. También en estas horas estamos sufriendo nuevamente la falta de un plan hídrico”, advirtió. “Cuando el agua escasea, tenemos problemas. Cuando llueve o crecen los ríos, tenemos problemas. Lo que falta es un plan y organización, y empezar a trabajar. En la ciudad de Santa Fe lo hemos podido hacer y hoy está mejor preparada”, destacó.

Para avanzar desde Cambiemos en soluciones a estas necesidades y demandas de Santa Fe “vamos a trabajar hasta el último día en lograr una propuesta de unidad en Cambiemos”, anticipó. “Hay que construir una propuesta de consenso”, señaló, y para ello, dijo, “tenemos buenos candidatos a intendentes en las principales ciudades”. “Roy López Molina en Rosario; Niky Cantard en Santa Fe; Andrea Martínez en Esperanza; Hugo Firmán en Reconquista; Leo Viotti de Rafaela; Matías Chale en Cañada de Gómez; Carlos Ellena en San Jorge, Javier Minetti en Granadero Baigorria, son algunos y están para sumarse a los intendentes con los que ya cuenta Cambiemos en la provincia y que realizan una gran tarea”, indicó.

Consultado sobre la posibilidad de que haya internas en Cambiemos, y de que en la instancia de las PASO participe el diputado provincial Federico Angelini, José Corral insistió en que “vamos a agotar todas las posibilidad de consenso. Federico es una persona muy valiosa, un constructor de Cambiemos. Tiene que ser protagonista de la propuesta provincial tanto como Lucila Lehmann, Jorge Boasso, Lucas Incicco, Anita Martínez, entre otros hombres y mujeres destacadas de este espacio”.

José Corral planteó que “la inseguridad, las obras que faltan, la generación de empleo aprovechando todo el potencial que tenemos, la generación de oportunidades para los jóvenes -como lo hacemos en Santa Fe con quienes no estudian ni trabajan-, mejorar el estado de la Educación, el anhelo de que nuestras ciudades brillen y que Santa Fe sea una de las locomotoras productivas del país que comienza a crecer; son todos desafíos que nos animan a presentar una propuesta a los santafesinos”.

“No hay que bajar los brazos: que no se nos escape el futuro de las manos”, concluyó.