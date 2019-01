Fiat Valmotors llegó a Rafaela Locales 17 de enero de 2019 Por Mario Cabrera La firma abrió sus puertas en nuestra ciudad este miércoles con muy buenas expectativas, ya que en su primer día vendió dos unidades. Se van a emplear más de 20 personas de Rafaela.

FOTOS JORGE BARRERA ROSTROS DE FELICIDAD. Ezequiel Gaillard, gerente comercial de Convenciones de Valmotors, junto a una de las unidades exhibidas. INAUGURACION. El movimiento que hubo en el concesionario fue más que interesante durante el primer día.

Valmotors, Concesionario Oficial Fiat en la región, inauguró este miércoles una nueva sucursal en la ciudad de Rafaela en el local ubicado en Av. Zóbboli 667 (Ruta 34 Km 222) y emplazado en un predio de más de 3.000 m². Con más de 2.300 m2 de superficie cubiertos, la marca brinda a sus clientes mayor comodidad y accesibilidad, con la más amplia gama de unidades tanto para uso urbano, rural, comercial e industrial.

Cuenta con personal altamente calificado y ofrece toda la línea de repuestos originales MOPAR con garantía y financiación. Sumado al respaldo de una marca prestigiosa a nivel internacional como lo es la marca italiana Fiat.

Este nuevo emprendimiento se suma a las sucursales que la compañía posee, dos en Santa Fe y la restante en Paraná, para consolidar su presencia en la zona y fortalecer el vínculo con sus clientes.

Para brindar más detalles, LA OPINION dialogó ayer con Ezequiel Gaillard, gerente comercial de Paraná, quien se mostró contento por el gran movimiento que hubo en la jornada inaugural. “La marca Fiat está cumpliendo 100 años de manera ininterrumpida en la Argentina y era un anhelo para la familia Valmotors llegar a esta linda ciudad. Hacía 6 o 7 años que estábamos dando vueltas, el año pasado aceleramos fuerte en la terminal como para poder hacer pie firme en Rafaela en noviembre del año pasado. Cuando la marca nos confirma la concesión, terminamos de definir en diciembre último y hoy -por ayer-, felizmente arrancamos con este nuevo proceso.



- Ezequiel, ¿qué nos podés comentar acerca de cómo es la empresa?

- Se trata de un grupo económico con origen en Santa Fe y tiene su capital accionario en Musimundo. Es un grupo diverso que toma la firma en 2005, casualmente, también un 16 de enero. Ese día la marca abrió en Paraná y un año después en la capital santafesina. Esperemos que acá nos vaya tan bien como en las demás ciudades.

- ¿Qué cantidad de empleados tienen en las 3 concesionarias integrales?

- Tenemos alrededor de 150 empleados. En Rafaela se abre con 16 aproximadamente, ya que estarán entrando 5 más la semana que viene con el gerente de ventas, Mariano Audero. Y próximamente con taller y staff de ventas que deberá integrar dicho gerente. Así que de Rafaela vamos a tener cerca de 25 personas.

- ¿Cómo fue el movimiento en este primer día?

- Diría que muy bien. Hicimos un trabajo de comunicación muy importante, más allá de que ya teníamos una cartelera de clientes importantes, de alrededor de 900, entre los que nos compraban y hacían el service con nosotros. En general, la recepción fue muy buena y de a poco la gente se fue acercando. La mañana fue algo más tranquila que la tarde y por suerte hemos podido cerrar los primeros dos negocios. Teníamos miedo de cerrar en cero el primer día, así que el debut fue más que positivo.

- Cuáles son las expectativas tienen para este 2019, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica complicada que tiene el país.

- Si bien la coyuntura indica que va a ser un año duro y que venimos de un 2018 que en líneas generales fue muy bueno para nosotros, donde se vendieron 800.000 unidades (500.000 el primer semestre), creemos que este 2019 puede llegar a ser algo malo. Igualmente, creemos que esto va a levantar, pero independientemente de eso, esta inversión se hace a largo plazo. Las concesiones se dan por no menos de 20 años de exclusividad. De todos modos, la marca está muy bien posicionada, con una gama renovada. A partir de este enero estamos terminando la presentación de la Ducato con 5 versiones que va a terminar de completar nuestra gama de utilitarios que estamos renovando de a poco. La verdad que tenemos muy buenas expectativas. Estamos convencidos que en Rafaela nos va a ir bien, con una forma de hacer negocios muy particular, algo que la ciudad lo va a valorar y mucho.

- ¿Cómo es la forma de hacer el negocio?

- Ha cambiado mucho la manera. Igualmente, esto va con el día a día. La participación de créditos en la cantidad de negocios bajó, porque hace casi 2 años que se financia con el crédito UVA, que está atado a la inflación, lo que quiere decir que cuando esta sube, baja la participación de créditos. Pero se está dando un enero muy bueno, muy por encima de nuestras expectativas, ya que veníamos de un diciembre muy bajo. Y si comparamos este enero con el del año pasado, pensábamos que iba a ser algo duro, pero la verdad que nos viene sorprendiendo con precios muy promocionales. Por ejemplo, hoy te podés llevar un móvil por 330.000 pesos, con una entrega de 50.000 y el resto financiado. Entonces, la gente, con una entrega mínima hace el esfuerzo de irse al 0 kilómetro y no irse a un usado, que no tiene el acceso a la financiación que sí te lo da la fábrica. Al tener tan poco impacto una entrega de 50.000 pesos te llevás un 0. Y quizás con una entrega de un usado más algo financiado, te quedan cuotas accesibles. Igualmente, la gente, en los últimos 30 días, se aceleró nuevamente la participación del crédito. A la lista de precios no la tocamos desde el 1 de enero, con lo cual en estos primeros 15 días hemos facturado más que todo el mes de diciembre. Así que nos augura un enero muy auspicioso.

¿Cuáles son los modelos que están exhibiendo y ofreciendo en estos primeros días?

- En usados tenemos el stock íntegro en Santa Fe y Paraná, pero acá se pueden vender algunas unidades de esas ciudades. No los hemos traído, porque la idea es hacer un stock propio en Rafaela. De hecho, las dos unidades que se vendieron este miércoles son usados, próximos a entrar. Y lo que es la gama 0 kilómetros tenemos algunos vehículos pequeños como lo que es Mobi y Argo, y lo que es la gama de Sedan tenemos el Cronos, que nos está dando muchas satisfacciones y es el único auto que se fabrica en Argentina de la línea. Es global, ya que a partir de la plataforma de Córdoba se exporta a todo el mundo. La verdad que hoy, con el dólar competitivo, lo estamos exportando muy bien. También estamos presentando lo que es el Toro nafta, que en noviembre tuvo una recepción increíble, donde nos quedamos sin unidades en 15 días. Se vendieron las 20 unidades asignadas y quedamos debiendo 10. El compromiso de la fábrica fue vender la unidad de Toro que estamos exhibiendo acá en Rafaela.