Cuando la naturaleza pasa la factura

SUPLEMENTO RURAL 17 de enero de 2019 Por Darío H. Schueri

“La naturaleza es tan sabia que la entendés razonando, o te lo hace entender de esta forma”, razonó el experimentado ingeniero agrónomo y ex senador oriundo de Villa Minetti Hugo Terré con respecto de las cientos de miles de hectáreas inundadas en el norte santafesino.

Terré hace añares viene profetizando lo que está ocurriendo: el desmonte para la agriculturización “de minería” (en Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero) dañaron de tal manera el ecosistema que ahora es imposible retroceder. Sólo habrá que enfrentar las desastrosas consecuencias.

Otro profesional y activo productor agropecuario de Rafaela, Daniel Costamagna, ex secretario de agricultura de Omar Perotti en la primera gestión de Jorge Obeid (1995), interpeló de manera severa la falta de rotación entre ganadería y agricultura, y puso en tono de debate los excesos de la siembra directa: “hay que volver al cincel y a la rotación animal”, pontificó.

“Hace más de 30 años en el norte santafesino veías ganadería, bosques nativos, verdeos de invierno, agricultura orientada hacia el sorgo, maíz; hoy la soja le ganó la batalla al resto, transformando la región en una planicie devastadora” ilustró Costamagna (ex presidente de la Sociedad Rural de Rafaela), quien agregó que “si rompemos el equilibrio ecológico las consecuencias serán gravísimas”.

Ya estamos en la cuenta regresiva.