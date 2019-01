Se mantuvo en 525% la diferencia SUPLEMENTO RURAL 17 de enero de 2019 Redacción Por Entre lo que salen los productos agropecuarios en el campo y en las góndolas.

La brecha entre el precio que pagó el consumidor y lo que recibió el productor por alimentos agropecuarios fue de 525% en diciembre pasado, por lo que no registró variaciones con respecto al mes anterior, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Si bien la diferencia sigue siendo grande, la cifra no creció en comparación con lo que se registró en noviembre, de acuerdo con lo que señaló la CAME.

Según precisó el organismo, la manzana y la naranja fueron los productos que mayor brecha tuvieron entre lo que sale de origen y lo que se cobra en góndola.

En el primer caso, el aumento en la diferencia entre uno y otro momento de la comercialización se debe a la caída de 43,2% en el precio inicial (del campo) sumado a un incremento promedio de 11,9 por ciento que se agregó al momento de venderlo al público.

El problema surgió a partir de un faltante de manzanas en los lugares de destino, sumado a que parte de esa cosecha fue vendida por el productor a principio del 2018 con un dólar a $18, por lo que los comercios compraron barato y vendieron más caro.

En el otro extremo, el pimiento rojo redujo esta diferencia a casi la mitad, pasando de 8,6 veces en noviembre a 4,5 veces en diciembre.

Se mantuvieron estables en este sentido el huevo, la carne de pollo, el tomate de ensalada y la acelga, alimentos que suelen permanecer sin fuertes variaciones durante todo el año.

En tanto, la participación del productor en la ganancia final fue de 22,7%, por lo que mostró una leve suba de 0,7 puntos con respecto al mes anterior.

Estas cifras surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), que elabora mensualmente el sector de Economías Regionales de la CAME.

El estudio se basa en los precios diarios online de los principales supermercados y verdulerías del país, así como los precios de origen de las principales zonas productoras que releva un equipo de 35 encuestadores. (Fuente: NA).