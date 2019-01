Se viene el retorno de la Liga Provincial Deportes 17 de enero de 2019 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO BEN HUR BASQUET MASCULINO EL LOBO A ROSARIO./ Ben Hur visitará a El Tala.

La acción de la Liga Provincial de básquetbol ya se reanudó con la vuelta al trabajo de los equipos en la segunda semana de enero y viene la puesta a punto de cara a los partidos. Este viernes será el regreso a la competencia con la séptima fecha, última de la primera rueda.

En esta oportunidad jugarán, de los equipos de nuestra ciudad que toman parte del certamen, Atlético y Ben Hur. La Crema, líder de la Zona A y único invicto de todo el torneo, visitará a Libertad de Villa Trinidad el viernes. El mismo día, por la Zona C, Ben Hur se presentará en Rosario ante El Tala buscando el primer triunfo. Habrá fecha libre para 9 de Julio en la Zona B.



TODO EL PROGRAMA

Por la zona A el viernes a las 21.30 jugarán Libertad de Villa Trinidad con el puntero Atlético Rafaela, mientras que Almagro de Esperanza recibirá a Sportsmen Unidos de Rosario. El duelo entre Ceci de Gálvez y Sportsman de Villa Cañás se jugará el domingo 20 desde las 20.30.

Por el grupo B, en tanto, el viernes a las 21.30 se medirán Temperley de Rosario con Racing de San Cristóbal y Alma Juniors de Esperanza frente a Trebolense. El domingo a las 20.30 chocarán Independiente de Chañar Ladeado ante Centenario de Venado Tuerto.

La zona C tendrá sus tres partidos el viernes a las 21:30 con Atenas de Venado Tuerto ante Unión de San Guillermo, Atlético Sastre con Peñarol de Elortondo y El Tala de Rosario frente a Ben Hur de Rafaela.

Para el grupo D el programa también propone tres partidos el viernes 21:30: Platense de Reconquista vs. Atlético María Juana, Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Colón de San Justo y Brown de San Vicente vs. Argentino de Firmat.



LAS POSICIONES

Zona A: Atlético Rafaela 10 puntos; Sportsmen Unidos de Rosario 9; Sportsmen de Villa Cañás 8; Almagro, CECI y San Lorenzo 7; Libertad VT 6.

Zona B: Racing, Temperley y Alma Juniors 9; Trebolense, Independiente y Centenario 7; 9 de Julio 6.

Zona C: Rivadavia Juniors 10; Sastre 9; Unión de San Guillermo y Peñarol 8; El Tala y Atenas 7; Ben Hur 5.

Zona D: Argentino de Firmat, Talleres y Brown de San Vicente 9; Puerto San Martín 8; Platense Reconquista 7; Colón y Atlético María Juana 6.