El posible 11 de la Crema con miras al amistoso del viernes

La práctica de la mañana de ayer, en la cancha principal del predio del Autódromo, tuvo como novedad que el DT dispuso de algunos minutos de fútbol y trabajos tácticos.

Se viene la primera presentación futbolística del año. Este viernes a las 9.30 en el estadio Monumental de barrio Alberdi, el equipo de ‘Chocho’ Llop disputará su primer amistoso de pretemporada veraniega. Y el entrenador ya estuvo probando al 11 que saldrá a la cancha en este re-estreno.



Con un dibujo táctico de 4-4-2 y sin el ‘Flaco’ Matías Quiroga, que se lesionó la semana pasada y se perderá los tres amistosos que disputará la “Crema” antes del reinicio de la B Nacional, el que aparece en su lugar es Enzo Bertero.

Si de lesiones se trata, la de Gianfranco Ferrero le abrió una puerta a Roque Ramírez, que se mantiene firme como lateral por la banda izquierda en lo que va del verano; y, mientras Emiliano Romero se recupere, parece que su lugar será cubierto por Marcelo Guzmán, uno de los dos refuerzos que llegaron. Cuando el uruguayo esté a disposición también podrían jugar juntos.



El estilo Llop se empieza a vislumbrar en esta formación inicial. Será una prueba, claro, porque en varios puestos la competencia es muy pareja. Por ejemplo, Enzo Copetti arrancará como lateral por la derecha, pero al estar bien desde lo físico Lucas Blondel, ninguno de los dos se puede relajar.

El otro que llegó es el defensor Sergio Rodríguez (ex Independiente Rivadavia) y se metió desde el primer día en la zaga, junto a Abel Masuero. Ya no aparecen Nicolás Zalazar y Tomás Baroni, este último algo más relegado.

Otras de las novedades de Llop para su debut en el 2019 es la presencia de Lautaro Navas en el medio campo, en lugar de Agustín Nadrúz. Tampoco aparece Gabriel Ramírez.

Y arriba, para acompañar al Zurdo Bertero, que debe cumplir con la tarea que hace Quiroga, aparece Maximiliano Casa en lugar de Mauro Albertengo.



¿Cuál sería entonces el equipo para enfrentar a Rampla Juniors? Ramiro Macagno; Copetti, Masuero, Rodríguez y R. Ramírez; Enzo Gaggi, Guzmán, Navas y Marco Borgnino; Casa y Bertero.



Ese fue el once que paró ayer Llop y el que se espera utilice como titular para el juego de mañana ante los uruguayos. Vale recordar que por la tarde la Crema jugará otro amistoso ante Colón de San Justo, cotejo que lo afrontará con aquellos que no sumen minutos por la mañana.