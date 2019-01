Boca desaprobó en el debut de Alfaro Deportes 17 de enero de 2019 Redacción Por AMISTOSO

FOTO WEB EN LA FELIZ. / Unión le ganó a Boca.

El Boca del rafaelino Gustavo Alfaro tuvo un pobre debut ante Unión de Santa Fe. En el estadio José María Minella de Mar del Plata, el "Xeneize" cayó 2 a 0 por el doblete de Augusto Lotti en el encuentro preparatorio de verano.

Si bien tuvo un buen comienzo de juego, el equipo de Alfaro se mostró impreciso y falto de ritmo durante todo el partido. El "Tatengue" sacó provecho de los errores defensivos, en ambos goles hubo fallas puntuales de Junior Alonso, uno de los refuerzos, y luego controló sin mayores sobresaltos.

Poco para destacar de Boca, que no encontró en Carlos Tevez el abanderado que pregonó el DT a su llegada. Tampoco encontró respuestas en Villa y Pavón, quienes se situaron a ambos lados. Y Benedetto prácticamente no contó con una situación clara de gol. En el complemento, desde el banco, se buscó un cambio de cara con los ingresos de "Bebelo" Reynoso, Mauro Zárate y Wanchope Ábila, pero no lo logró.

Este duelo le sirvió a Gustavo Alfaro para tomar nota para llegar de la mejor manera de cara al choque de visitante ante Newell's, el próximo 27 de enero, por la reanudación de la Superliga. En el medio tendrá otro amistoso: el domingo 20, contra Aldosivi. Unión, por su parte, el 23 irá al Monumental para enfrentar a River, por una fecha postergada del torneo local.