Paro de pilotos paraliza los vuelos por 48 horas

BUENOS AIRES, 17. - El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de los pilotos, que habían decretado un paro de 48 horas a partir de la 6:00 horas desde este jueves, pero los sindicalistas del sector sostienen que no fueron noticiados y ratificaron la medida de fuerza.

La Secretaría de Trabajo convocará hoy a una reunión entre las partes para mediar en el conflicto sindical, pero el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró ratificó el paro y sostuvo que "mañana desde las 6 no volará ningún avión en Argentina". "La instancia de la conciliación obligatoria está agotada. Nosotros no hemos recibido ninguna notificación al respecto y por lo tanto el paro está firme", dijo Biró en declaraciones a TN.

La medida de fuerza que también impulsa la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) va a afectar a las compañías aéreas que vuelan cabotaje en el país con pilotos argentinos, Aerolíneas Argentinas, Austral, Avianca, Latam y Andes, no así a Flybondi y Norwegian, ya que estas empresas no cuentan con personal afiliado a ninguno de los sindicatos que lo decretaron.

El conflicto se inició en el cuestionamiento por parte de los pilotos de la resolución 895/2018 que se publicó el 22 de noviembre. En ella, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en el marco de un proceso de agilización de trámites, resolvió “la habilitación de instructores extranjeros de vuelo”, lo que permitía que aquellos pilotos que trabajan en el exterior, sean argentinos o extranjeros, puedan revalidar sus licencias “en un trámite más expeditivo que la complejidad que implica el actual ya que el código aeronáutico data de hace 60 años”, explicaron en su momento desde el organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación.

Actualmente la norma establece que los pilotos extranjeros solo pueden operar como instructores y están habilitados a volar por un período de dos años, que es el fijado cuando una compañía compra aviones y los pilotos locales no tienen la autorización para operarlos.

"En Argentina hay habilitados 28 extranjeros, todos ellos instructores, con probada experiencia y capacitación para instruir a otros pilotos, que representan solo un 1,5% del total (1.766) de los pilotos que trabajan en las diferentes líneas aéreas comerciales en el país", sostuvo entonces la ANAC, en un comunicado.

Los gremios argumentaron entonces que esta resolución es "una puerta que se abre para avanzar con el contrato de pilotos extranjeros fuera de convenio para poder romper huelgas" y frente a esta situación dispusieron un paro por 48 horas para los días 13 y 14 de diciembre último, pero Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles.

Los 15 días hábiles vencían anoche, por lo que desde la hora 0 de mañana los pilotos ya se encuentran en libertad de acción, ante lo cual retomaron el cese de actividades por 48 horas a partir de las 6 de este jueves.

"Tal como informamos oportunamente, tras un mes de negociaciones en el marco de la Conciliación Obligatoria, el titular de la ANAC, Tomás Insausti, optó por mantener la vigencia de la Resolución 895/18 que modificó la reválida de licencias extranjeras de pilotos", señala el comunicado difundido hoy en forma conjunta por Apla y Uala. Y agrega que "en defensa de nuestras fuentes y condiciones laborales, anunciamos junto a UALA un Paro Total de Actividades en Todas las Empresas que operan en el país a partir de las 06 horas del día jueves 17 de enero por 48 horas (hasta las 06 horas del día sábado 19/01)".