D'Elia y Boudou hicieron un "piletazo" en el Obelisco

BUENOS AIRES, 17.- Después de que Milagro Sala fuera condenada a 13 años de prisión por ser considerada jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado de Jujuy , organizaciones políticas y sociales junto a organismos de Derechos Humanos protestaron ayer con un piletazo en el Obelisco, a tres años de que la líder de la Tupac Amaru fuera encarcelada.

Con la presencia de Luis D'Elía, Amado Boudou y Eugenio Zaffaroni, decenas de personas marcharon desde el Ministerio de Desarrollo Social hasta el Obelisco y armaron al menos siete piletas inflables y de lona en la Plaza de la República, en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio.

La decisión de protestar con el armado de piletas en el centro porteño está relacionada con una carta que en enero de 2018 Sala le envió al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en la que acusó al dirigente del PRO de inaugurar "una pileta que en realidad es una alfombra". "Si hay algo que no podemos negar es el nivel de creatividad que tienen. Justamente hoy vi que inauguraste una pileta, que en realidad es una alfombra. Como sabrás, nosotros además de las miles de viviendas construimos 18 piletas, entre ellas la del Parque Acuático que es la más grande del noroeste argentino. Si necesitás algún tipo de asesoramiento contá conmigo. Yo no soy rencorosa, y si tu intención es hacer algo que puedan disfrutar los que menos tienen, te puedo dar algunos consejos".

La manifestación llegó horas después de que Sala fuera condenada a 13 años de prisión por ser considerada jefa de una asociación ilícita, y por los delitos de fraude a la administración pública y extorsión, en el marco del juicio denominado "Pibes Villeros",que investigó el desvío de fondos públicos.

En este juicio se investigó a 30 imputados por asociación ilícita, fraude a la administración y extorsión, entre ellos ex funcionarios provinciales y cooperativistas, acusados de defraudar al Estado en unos 60 millones de pesos cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales y núcleos húmedos en las ciudades de San Salvador de Jujuy, Palpalá y San Pedro.

De acuerdo a la sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal 3, unos 15 sospechosos deberán cumplir penas de entre 2 y 8 años de prisión, mientras que 13 investigados, entre ellos dos ex funcionarios municipales, fueron absueltos.