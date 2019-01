Octogenaria víctima de millonario “cuento del tío” Policiales 16 de enero de 2019 Redacción Por EN NUESTRA CIUDAD

Una vecina de esta ciudad que ya cumplió su octava década de vida fue víctima de inescrupulosos estafadores, quienes con el ya conocido “cuento” de ser un familiar y que debe entregar el dinero guardado rápidamente, le habrían robado en sus narices un portafolio con la suma de 30.000 dólares además de alhajas de oro.

LA OPINION intentó dialogar en varias oportunidades en la jornada de ayer con la fiscal a cargo del legajo de investigación, Dra. Lorena Korakis, para confirmar o desmentir el hecho en cuestión, y ya avanzada la noche la funcionaria accedió a dialogar con un cronista de este Diario para meramente afirmar que “no puede adelantar ningún tipo de información de esta investigación que está en curso”. Nuestros requerimientos periodísticos, podrían haber echado luz oficial a datos que hasta el momento se conocen por fuentes periodísticas extraoficiales exclusivamente.

Si bien la especie surgió del portal Rafaela Noticias en la tarde de ayer se podía leer lo sucedido hasta en CeresCiudad.com



LO QUE SE SABE

Lo cierto es que lo que se sabe es que los estafadores se hicieron pasar por un familiar de la anciana, y le dijeron que por parte del Banco pasarían a retirar el dinero que tenía guardado en su casa.

La mujer de 82 años que pensaba estar dialogando con una familiar suya de sexo femenino, no tenía motivos para desconfiar del origen de la llamada y menos aún de que alguien se hacía pasar por un familiar suyo ficticiamente.

Por eso creyó con naturalidad y de buena fe que personal de un Banco pasaría a retirar el dinero que tenía guardado, ya que seguramente quien llamó le mintió diciendo que si no cambiaba el dinero este perdería su valor, como ya sucedió en otros casos.

Sabiéndolo el estafador o no, lo cierto es que la mujer guardaba una importante cantidad de billetes en moneda extranjera.

Así los aprovechadores ladrones se habrían alzado con un maletín que contendría 30.000 dólares y alhajas de oro. Ese monto excede el millón de pesos actualmente.