Amistoso: Boca enfrenta a Unión Deportes 16 de enero de 2019 Redacción Por Tevez, dos juveniles y un nuevo refuerzo: así será el debut del rafaelino Gustavo Alfaro como DT del 'Xeneize'. Comienza a las 22.

FOTO ARCHIVO GUSTAVO ALFARO. / El rafaelino debutará hoy como técnico de Boca.

Gustavo Alfaro tendrá su primer partido como técnico de Boca Juniors este miércoles en un amistoso de verano ante Unión de Santa Fe en Mar del Plata desde las 22.10

. El entrenador pondría en cancha un equipo con varias novedades. Entre las más rutilantes, destacan la presencia de Carlos Tevez, dos juveniles y un nuevo refuerzo que también harán su debut.

El ex técnico de Huracán empieza a mostrar sus diferencias respecto a su antecesor, Guillermo Barros Schelotto. En primer lugar, pondrá al Apache en cancha, algo que no ocurría con el Mellizo. El nuevo DT busca darle un papel más preponderante en el equipo y ya lo utilizará como titular en su primer encuentro.

No es la única novedad. Boca ha contratado cuatro nuevos jugadores -por ahora- en este mercado, pero sólo uno hará su debut este miércoles ante Unión y será el paraguayo Junior Alonso, quien compartirá dupla central con Carlos Izquierdoz.

Por último, Alfaro también quiere apostar por los juveniles del club, algo que el Mellizo no hizo en profundidad, más allá de algunas apariciones importantes como Leonardo Balerdi y Agustín Almendra en este último tiempo. Nicolás Capaldo, centrocampista de 21 años y capitán de la Reserva, y Marcelo Weigandt, lateral derecho de 19 años que podría tener más posibilidades ante la inconformidad del DT con ese puesto por parte de nombres como Jara o Buffarini, harán su presentación con el primer equipo.

De esta manera, el equipo de Boca para enfrentar a Unión formará con Esteban Andrada; Weigandt, Izquierdoz, Alonso, Emmanuel Mas; Sebastián Villa, Wilmar Barrios, Capaldo, Cristian Pavón o Emanuel Reynoso; Tevez y Darío Benedetto.

Por su parte Unión irá con: Nereo; Martínez, Gómez Andrade, Corvalán, Bruno Pittón; Zabala, Mauro Pittón, Acevedo, Braian Álvarez; Troyanski y Fragapane.