Basile: "La única verdad en los proyectos en Argentina es ganar"

Alfio Basile estuvo en Estudio Fútbol y al ser consultado sobre si César Menotti, nuevo Director de Selecciones Nacionales, podrá revolucionar al conjunto albiceleste, como lo hizo en su momento, respondió de manera contundente: "La única verdad en los proyectos en Argentina es ganar. Estamos perdidos".

Por otra parte, aseguró que el Menotti va a tener influencia en el equipo que dirige Lionel Scaloni. "El Flaco es muy vivo, muy inteligente, lo va manejar de alguna forma a Scaloni, hablando con él, con clase. 'Tirame un poco el ocho para acá', me imagino que le va a decir", dijo Coco.

A pesar de sus halagos para el Flaco, Basile dudó sobre el cargo que va a ocupar y se preguntó: ¿Qué va a hacer el Menotti, es mánager o qué es?.

Por último, el ex-entrenador de Boca dejó en claro que tienen que cambiar varios jugadores de la Selección Argentina aunque los mejores tienen que quedar. "Estoy de acuerdo con una renovación en tres cuartos del plantel. Gente nueva. otro espíritu, otro fútbol, otros que no estén quemados, que no los putee la gente, que tengan la gente a favor", expresó el Coco.