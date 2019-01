El Parlamento británico dio la espalda al Brexit

El Parlamento británico rechazó el martes por abrumadora mayoría el plan de Brexit propuesto por la primera ministra Theresa May, hundiendo al país en una crisis política y dando pie a un voto de censura sobre el gobierno. Momentos después de la votación, May dijo que lo correcto era probar si el gobierno aún tenía el apoyo de los legisladores.

El Parlamento votará este miércoles una moción de censura planteada por el líder de la oposición Jeremy Corbyn, la cual podría derivar en una elección nacional. "Acabo de presentar una moción de censura contra este gobierno, para que la cámara pueda dar su veredicto sobre su incompetencia", anunció Corbyn ante los diputados que acababan de votar contra el controvertido acuerdo.

La Cámara de los Comunes votó 432-202 en contra de la versión del pacto negociado entre el gobierno británico y la UE en noviembre, un resultado así previsto, pero que de cualquier forma fue devastador para su frágil liderazgo. Se dio después de más de dos años de agitación política, y es la mayor derrota para el gobierno en la Cámara de los Comunes en más de un siglo.

El resultado de la votación implica que habrá mayor revuelo en la política británica a solo 10 semanas del 29 de marzo, la fecha programada para que el país se separe del bloque europeo.

No es claro por el momento si el resultado orillará al gobierno a un rompimiento abrupto sin acuerdo, si lo incitará a negociar un mejor pacto, si habrá nuevas elecciones, o si allanará el camino para un segundo referendo que pudiera dar marcha atrás a la decisión de Gran Bretaña de salir de la UE.

May, quien lidera un frágil gobierno de minoría conservadora, ha hecho del Brexit su principal misión desde que asumió el cargo en 2016.

Corbyn calificó el rechazo al acuerdo como "catastrófico fracaso" del Gobierno conservador liderado por May y aseguró que es "la peor derrota" de un Ejecutivo en una votación similar desde 1920. El político laborista señaló que después de dos años de negociaciones el veredicto de este martes era "totalmente decisivo" y aseguró que la prioridad de la "premier" este tiempo fue "únicamente el Partido Conservador".

La primera ministra confirmó que se debatirá y votará esa moción de censura, que podría desembocar, en última instancia, en elecciones generales anticipadas en el Reino Unido.

Si May no recibe el respaldo de al menos la mitad de la cámara, se abrirá un periodo de 14 días en el que ella u otro candidato tendrán la opción de volver a proponer un Ejecutivo que cuente con la aprobación del Parlamento. Si pasado ese periodo los diputados no respaldaron a un nuevo Gobierno, se iniciará de forma automática el proceso para celebrar comicios, el objetivo que persigue el líder de la oposición.

Tanto el Partido Nacionalista Escocés (SNP) como el Partido Liberal Demócrata anticiparon que apoyarán la moción de censura contra May, si bien el norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), socio parlamentario de los conservadores, insistió esta semana en que no planea respaldarla. Sin el apoyo del DUP, clave para formar mayorías en los Comunes en esta legislatura, la moción de censura tiene pocas chances de prosperar.