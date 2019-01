Comienza la edición 2019 con la fase preliminar Deportes 16 de enero de 2019 Redacción Por COPA ARGENTINA

FOTO ARCHIVO CLASICO SALTEÑO. / Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro se enfrentarán en uno de los cruces.

Nueve encuentros por la fase preliminar del torneo Federal A, entre los que se destaca el clásico salteño entre Juventud Antoniana ante Gimnasia y Tiro, pondrán en marcha este miércoles la edición 2019 de la Copa Argentina de fútbol.

Los cruces corresponden a los partidos de ida de la fase preliminar del Federal A y estarán protagonizados por los equipos que jugarán la zona Reválida de ese torneo del interior.

Dicha fase de la Copa Argentina la integrarán 20 elencos del Federal A, los cuales se enfrentarán a partido de ida y vuelta y los diez vencedores de los cruces pasarán a la segunda ronda preliminar de ese torneo del interior.

La revancha de esas llaves se llevarán a cabo el 20 de este mes. Los ganadores pasarán a la siguiente ronda, donde se medirán contra los 16 equipos que pasaron a la Segunda Fase del último Federal A.

Integran ese lote Sol de Mayo, Alvarado, Camioneros, Gimnasia (Entre Ríos), Defensores de Villa Ramallo, Estudiantes de Río Cuarto, Desamparados, Boca Unidos, Sansinena, Villa Mitre, Sarmiento (Chaco), Chaco For Ever, Deportivo Maipú, Huracán Las Heras, San Jorge (Tucumán) y

Por la Primera B Nacional se agregarán luego Almagro, Agropecuario, Arsenal, Atlético de Rafaela, Mitre (SdE), Central Córdoba (SdE), Gimnasia de Mendoza, Independiente Rivadavia, Nueva Chicago, Platense, Sarmiento y Villa Dálmine.

Los representantes de Primera B Metropolitana serán Acassuso, All Boys, Atlanta, Barracas Central, Estudiantes (BA) y Deportivo Riestra.

Por la Primera C participarán Deportivo Armenio, Deportivo Laferrere, Dock Sud y Midland, mientras que por la Primera D lo harán Argentino de Merlo, Atlas y Real Pilar.

A todos estos equipos hay que agregar también a las 26 instituciones que compiten en la Superliga Argentina de Fútbol.



El programa completo de partidos a disputarse en la jornada de hoy:

17:00 Independiente (Neuquén) - Deportivo Madryn (Marcos Fernando), 17:30 San Martín (Formosa) - Crucero del Norte (Nelson Sosa), 21:00 Defensores de Pronunciamiento - Juventud Unida (Gualeguaychú) (Jonatan Correa), 21:00 Atlético Paraná - Sportivo Las Parejas (Adrián Franklin), 21:30 Deportivo Roca - Cipolletti (Luciano Julio), 21:30 Douglas Haig - Ferro (General Pico) (Nahuel Viñas), 21:30 Racing (Córdoba) - Sportivo Belgrano (Carlos Córdoba), 21:30 Juventud Unida (San Luis) - Estudiantes (San Luis) (César Ceballos), 21:30 Altos Hornos Zapla - San Lorenzo (Catamarca) (Ramón Guaymas), 22:00 Juventud Antoniana - Gimnasia y Tiro (Salta) (Carlos Gariano).