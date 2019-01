Gaggi, sobre la pretemporada y lo que se le viene a la “Crema” Deportes 16 de enero de 2019 Por Martin Ferrero “Viene siendo muy exigente pero la llevamos bien”, apuntó el mediocampista ofensivo. “Hay que cambiar el chip para este segundo semestre, la primera parte del torneo no fue buena y tenemos que estar muy comprometidos y metidos, dar el máximo de cada uno para tratar de lograr el ascenso que tanto queremos todos”, apuntó.

FOTO LA OPINION ENZO GAGGI. / El mediocampista ofensivo que se quiere ganar definitivamente su lugar en el once titular.

Juan Manuel Llop tiene muchas expectativas depositadas en él y Enzo Gaggi sabe que no puede dejar pasar esta gran chance que tiene de ganarse un lugar dentro del once titular de Atlético de Rafaela, de cara al reinicio del torneo de la B Nacional que se viene para el primer fin de semana del mes de febrero.

“Va a depender netamente de mí, me tendré que ganar ese lugar en cada entrenamiento, partido tras partido, el semestre pasado me costó mucho debido a las lesiones que me tocaron pasar pero voy a tratar de ganarme ese lugar que tanto quiero”, confesó el juvenil de 21 años de la “Crema”.



-¿Cómo venís llevando la pretemporada?

-Las pretemporadas son casi siempre iguales, tuvimos una semana de concentración, casi todos los días con doble turno, por ahora bien, más allá que viene siendo muy exigente la venimos llevando bien, el profe nos dijo que estamos trabajando bien, con buen ritmo, trabajando de buena manera.



-Se nota que el grupo está muy enchufado, con muchas ganas.

-Es la manera que tenemos que estar porque hay que cambiar el chip para este segundo semestre, la primera parte del torneo no fue buena y tenemos que estar muy comprometidos y metidos, dar el máximo de cada uno para tratar de lograr el ascenso que tanto queremos todos.



-¿Qué tan importante va a ser empezar con el pie derecho ante Dálmine?

-Creo que sería un golpe anímico muy bueno si logramos sumar de a tres, es lo que vamos a buscar, a lo que apuntamos en cada partido, mucho más de local. Sumar en confianza no solo en lo individual sino todo el grupo como para hacernos un equipo fuerte y poder comenzar a escalar posiciones en la tabla.



-Va a ser clave meterse rápido en puestos de reducido…

-Sí, va a ser muy difícil porque nos tocan rivales muy duros, generalmente van a ser equipos que están peleando ahí arriba pero lo más importante va a ser como estemos nosotros, lo que podamos llegar a plantear en cada partido y no tanto lo que propongan los rivales. Si bien todos los partidos en esta categoría son muy difíciles, sea cual sea el rival y el puesto que esté en la tabla, todos los partidos son distintos y complicados.



-Llop tiene muchas esperanzas depositadas en vos, ¿Cómo te sentís vos?

-La verdad que me siento muy bien, de la misma manera que me sentía cuando me tocó debutar en Primera. Me hace sentir muy bien, con mucha confianza, sé que confía en mí y trataré de dar el máximo y demostrarle que no se equivoca.



-Se vienen los amistosos y ante rivales interesantes.

-Sí, estos amistosos sirven mucho para ver dónde estas parado, corregir lo que haya que mejorar y obviamente que para ir sumando en confianza. También para entrar en ritmo y llegar de la mejor manera al comienzo del campeonato. Tenemos una linda medida con Rampla Juniors, es un buen equipo, y jugar con Colón, igual que el semestre pasado, también es lindo porque es un equipo que está en Primera División.