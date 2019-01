Mataron a mujer con una maza en Gálvez Policiales 16 de enero de 2019 Redacción Por SEGUNDO FEMICIDIO EN MENOS DE 48 HS

Una mujer de 39 años que ayer por la tarde había ingresado en grave estado al Hospital "José María Cullen" de Santa Fe, murió pese a los esfuerzos del equipo médico por reanimarla.

La víctima, identificada como Danisa María del Luján Canale (39 años), de la ciudad de Gálvez, habría sido brutalmente golpeada por su esposo, quien llamó a la Policía y se entregó posteriormente.

"Maté a mi esposa, vengan a buscarme", dijo el atacante -identificado como Jorge E.T.- cuando llamó al 911 para avisar que había consumado la agresión a su pareja.



LA ESCENA

Al llegar personal policial al lugar del hecho, en Liniers al 900 de Gálvez, se encontraron con el hombre, de 45 años, sentado junto a la mesa del comedor y, junto a él, una mujer en el piso y con el rostro ensangrentado.

Enseguida acudió un móvil del SIES 107 a los fines de socorrer a la femenina, que aún presentaba signos vitales.

Fue trasladada de urgencia a Sanatorios Integrados A.C. donde fue examinada y le constataron muerte cerebral con pérdida de masa encefálica. Procedieron entonces a estabilizarla a los fines de trasladarla al Hospital Cullen de Santa Fe, donde minutos después falleció.



DETENIDO

Y EN SHOCK

El atacante fue detenido y, al ser interrogado por sus datos filiatorios, no expresó palabra alguna, encontrándose en estado de shock. Fue llevado a la dependencia policial.

El fiscal de la Unidad Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional Nº 1 Santa Fe del MPA, Jorge Nessier, confirmó al diario Uno de Santa Fe que el hombre estaba en estado de shock, por lo que se encontraba detenido en una dependencia policial con asistencia médica.

Indicó que la víctima presentaba un golpe en la cabeza con un objeto contundente no determinado que le produjo la muerte. El Litoral de Santa Fe, además de otros medios, aseguraron que la víctima murió tras ser golpeada con una maza en la cabeza.

Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaban ayer por la tarde los peritajes correspondientes ordenados por el fiscal Nessier dentro de la vivienda donde ocurrieron los hechos.