Sub-17: empate ante Uruguay Deportes 16 de enero de 2019 Redacción Por Los dirigidos por Pablo Aimar empataron 1-1 con la Celeste en un amistoso de preparación para el Sudamericano de Perú que comienza a fines de febrero. Matías Godoy, jugador de la Crema, no tuvo participación ya que se recupera de un desgarro.

FOTO WEB AMISTOSO. / La Sub-17 de Argentina enfrentó a sus pares de Uruguay.

La Selección Argentina Sub 17, dirigida por Pablo Aimar, igualó en el primero de los dos amistosos que disputará ante su par de Uruguay en la preparación para el Sudamericano a disputarse en Perú desde fines de febrero.

El conjunto argentino empató 1-1 en el predio Julio Grondona, de Ezeiza. El tanto del seleccionado de nuestro país lo marcó Luciano Ferreyra, de Rosario Central. La Albiceleste no contó con Matías Godoy, jugador de Atlético de Rafaela, ya que viene de recuperarse de un desgarro.

Argentina arrancó el encuentro con: Rocco Ríos Novo; Patricio Acevedo, Francisco Florez, Bruno Amione, Julián Aude; Martín Bellotti, Juan Sforza, Tiago Geralnik, Juan Pablo Krilanovich; Francisco Bonfiglio y Exequiel Ceballos. Para el complemento, cambiaron los once, que fueron: Jerónimo Riart; Ricardo Martínez, Tomás Lecanda, Kevin Lomónaco, Lautaro Cano; Ignacio Fernández, David Ayala, Luciano Ferreyra, Federico Versaci; Franco Frías y Franco Orozco.

Mañana se jugará el próximo compromiso amistoso frente a los charrúas.