Mayer, otro que avanzó Deportes 16 de enero de 2019 Redacción Por TENIS

FOTO EFE A SEGUNDA RONDA. El correntino es otra de las esperanzas argentinas.

A poco de haber comenzado, la temporada de tenis está en uno de sus puntos más altos. La carrera por el primer Grand Slam del año ya comenzó y en la segunda jornada debutaron dos de los representantes argentinos.

Leonardo Mayer (53° del ranking mundial), por trayectoria, es una de las grandes esperanzas entre los cinco compatriotas en el cuadro principal del torneo -de ellos, ya fueron eliminados Guido Andreozzi y Federico Delbonis en la primera jornada-. Y el correntino cumplió en el debut. En un choque de alto riesgo, superó al ascendente chileno Nicolás Jarry (45°) por 7-6 (4), 7-6 (3), 4-6 y 6-3 y se metió en la segunda ronda del Abierto de Australia. En cambio, Guido Pella batalló durante poco más de cuatro horas, pero perdió con el portugués Joao Sousa por 6-7 (2), 6-4, 6-7 (5), 6-4 y 2-6.

En un duelo de jugadores que se adaptan bien al cemento, Mayer prevaleció por un escaso margen en los dos primeros sets. Con los dos servicios funcionando en alto nivel, y sin quiebres para ninguno de los dos, en ambos tie-breaks tuvo el pulso más firme el argentino. Primero se impuso por 7-4 y después por 7-3. Pero después, una pequeña laguna en el duelo de sacadores alcanzó para que el chileno descontara la ventaja. Mayer acumuló errores en el noveno juego del tercer set y permitió el primer quiebre del partido. Si bien dio pelea en el juego siguiente, no le alcanzó para evitar que Jarry cerrara el parcial por 6-4. En el tramo decisivo, sin embargo, Mayer volvió a pisar fuerte. Fue en el octavo game del cuarto set, cuando dos errores no forzados de su rival dejaron al correntino a un paso de la luz de ventaja necesaria. El chileno salvó un break point, pero en la bola siguiente volvió a equivocarse con el drive y el argentino se puso 5-3.

Entre sus propios aciertos y los errores ajenos, el Yacaré no tuvo problemas para dominar con su servicio y para cerrar la victoria en tres horas y 12 minutos. "Él tiene un saque impresionante, hay que aguantarlo. Y hay que tratar de que no mande. Intenté jugarle rápido. Lo hice muy bien", evaluó Mayer, que se enfrentará con Fabio Fognini (13°). El italiano derrotó al español Jaume Munar por 7-6 (3), 7-6 (7), 3-1 y retiro.

Por su parte, Guido Pella (65°) fue derrotado por el portugués Joao Sousa (44°), en un enfrentamiento que tenía difícil pronóstico y que recién se definió en el quinto set. El bahiense cedió un igualado primer parcial, en el que cometió una serie de equivocaciones con su revés en el tie break para el 6-7 (2). Se recuperó rápidamente en el segundo: ganó los primeros tres juegos y, si bien el europeo rescató uno de los quiebres, mantuvo una brecha mínima y se impuso por 6-4. Pareció que en el tercer set, al colocarse 4-3, la historia se encaminaba en la misma dirección. Pese a sus irregularidades, Sousa arremetió en el juego siguiente y, con un passing shot cruzado, emparejó las acciones. Llegaron otra vez al tie break. Volvió a prevalecer el portugués, desde el fondo de la cancha. La tensión continuó en un partido muy igualado. Cada jugador defendió con eficiencia su saque, hasta que en el décimo game Pella tuvo las únicas dos oportunidades de quiebre de todo el parcial. Sousa salvó la primera con un ace. En la segunda, en cambio, falló: 6-7 (2), 6-4, 6-7 (5) y 6-4. Y faltaba el definitivo. Pero Pella se desmoronó en el quinto, con bajos porcentajes en su servicio (acertó el 59 por ciento de sus primeros intentos) y numerosos errores no forzados (16, contra los 2 de su adversario). Su rival, más relajado,se impuso en cuatro games consecutivos y se adelantó 5-1. El zurdo de Bahía Blanca mantuvo su servicio en el juego siguiente, pero luego no pudo hacer demasiado ante un decidido Sousa, que redondeó su victoria con un ace. El portugués chocará contra el triunfador del partido entre el alemán Philipp Kohlschreiber (32°) y el chino Zhe Li (261°).

De esta manera, solamente Mayer acompañará en la segunda ronda a Diego Schwartzman, el único argentino que salió airoso del primer día de competición al vencer al alemán Rudolf Molleker por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-0. Este miércoles (martes a la noche en nuestro país), el Peque jugaba contra el estadounidense Denis Kudla.



COMODA VICTORIA

El sorteo le hizo un guiño y Novak Djokovic no lo desaprovechó. En su debut en el Abierto de Australia, el número 1 del mundo arrolló al 230° del ranking, el estadounidense Mitchell Krueger, quien llegó al cuadro principal procedente de la qualy. Fue por 6-3, 6-2 y 6-2 en apenas dos horas y tres minutos. Djokovic se enfrentará al francés Jo-Wilfried Tsonga en segunda ronda, al que el serbio derrotó en la final de 2008 en Melbourne, para ganar el primero de sus catorce títulos de Grand Slam. Antes, en el tercer turno, el alemán Alex Zverev, cuarto del ranking y que con su reciente título en el Masters de Londres se posicionó también como uno de los candidatos en Australia, se llevó el triunfo en su presentación ante el esloveno Aljaz Bedene (67°), por 6-4, 6-1 y 6-4. El tenista de Hamburgo completó el partido sin problemas en el tobillo, después de que sufriera una aparatosa caída en uno de los entrenamiento de este fin de semana. Se enfrentará en la nueva ronda al francés Jeremy Chardy, quien venció a su compatriota Ugo Humbert en cinco sets. Fue el primer partido masculino en súper tie-break de la historia del Abierto de Australia: 3-6, 7-6 (8), 6-4, 6-7 (4) y 7-6 (10-6).



AZARENKA, ELIMINADA

En el cuadro femenino, Victoria Azarenka (53° de la WTA) está atravesando una etapa difícil en su carrera y lo terminó de confirmar este martes, luego de caer ante la alemana Laura Siegemund (110°), por la primera ronda del Abierto de Australia, competencia que supo ganar en dos ocasiones. La tenista afirmó que está pasando por una situación complicada y que necesita ayuda para revertirla, entre lágrimas. La bielorrusa fue madre a fines de 2016 y durante un tiempo prolongado tuvo problemas legales por la tenencia de su hijo con su ex pareja, Billy McKeague. Esos tironeos, y la imposibilidad de viajar con el chico al exterior, la mantuvieron alejada de las canchas. Luego de haber dado a luz, Azarenka volvió a la actividad en junio de 2017 al participar en el torneo de Mallorca, donde cayó en segunda ronda ante la croata Ana Konjuh. Un mes después, se presentó en Wimbledon: venció a Catherine Bellis, Elena Vesnina y Heather Watson y en la cuarta ronda fue derrotada por la rumana Simona Halep, actual nro. 1 del mundo. En el mismo torneo, se asoció con el serbio Nenad Zimonjicć para el dobles mixto, pero perdieron en primera ronda.