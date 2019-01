Libertad venció a Regatas Deportes 16 de enero de 2019 Redacción Por BASQUET

FOTO PRENSA LIBERTAD GRAN VICTORIA. Los sunchalenses despacharon en casa a un candidato. CARA NUEVA. El pananaense Erik Thomas, nuevo fichaje liberteño.

Libertad de Sunchales cumplió otra proeza en el Hogar de los Tigres en la noche del martes. Da la sensación que a mayor adversidad, mayor es la respuesta de los Tigres ante planteles que seguramente van a ser protagonistas en esta temporada. Esta vez la víctima fue Regatas de Corrientes, derrotándolo 95 a 84 con un rutilante último período donde estampó un contundente 32-20. Con un sólido juego colectivo como fórmula, "Loku" Cuello (22) y Agustín Caffaro (19) fueron la mayor pesadilla de los correntinos.

Un gran primer tiempo se vivió en el Hogar de los Tigres en el enfrentamiento entre el dueño de casa y el Fantasma correntino. Porque el juego se tornó muy vertiginoso sumado a buenos porcentajes de efectividad que beneficiaron al espectáculo deportivo que tuvo una nutrida concurrencia de público. En el primer cuarto, se alternaron en el liderazgo con diferencias exiguas. Los hermanos Alonso que integraron la formación titular terminarían redondeando 12 unidades, cerrando Libertad los primeros 10' arriba por la mínima diferencia. En el pasaje inicial del segundo período, pareció que el Fantasma le encontraba la vuelta al juego con el aporte de Giordano y Henriquez (11 entre los dos) para alejarse a 8 de máxima en casi 6'. Pero despertó de la sequía Libertad y el tridente Cuello, Copello y Caffaro impusieron un parcial 13-3 en el tiempo restante para retirarse al descanso largo por un doble arriba (40-38). En el tercer período, la paridad retornó al extremo y casi no se sacaron diferencias a lo largo del capítulo. Los Tigres repitieron la fórmula del segundo capítulo, apoyándose en el tridente Cuello, Copello y Caffaro. En Regatas, el goleo pasaría por los hombres internos: Cantón y Gallizzi aportarían 13. El parcial 23-26 le permitiría a los dirigidos por Lucas Victoriano cerrar por primera vez un período arriba (63-64). Pero la gran batalla se vivió en el último capítulo. De arranque, el dueño de casa con 2 escopetazos certeros (Figueredo y Caffaro) y un doble del longilíneo oriundo de Piamonte, clavó un 8-0 para interponer 7 de ventaja en menos de 2', diferencia que se incrementaría a 9, 120 segundos después. La visita empezó a responder con el oficio de Treise y la habilidad de Smith que convertiría 12 en este cuarto, arrimándose a 4 del rival. Victoriano apostaría a una defensa zonal para contener a los aurinegros, pero los Tigres estaban indomables. Cuello se transformó en una pesadilla (11 en este período) y Caffaro terminó de estampar el tiro de gracia con un triple letal a poco menos de 2' que los alejó a 11 (92-81). El resto se definió en la línea de los libres antes un rival que intentó con desesperación revertir una derrota que a esa altura era cosa juzgada.



SE SUMA THOMAS

El polifuncional jugador Erik Thomas estará arribando este viernes 18 a Sunchales para ocupar una de las fichas mayores que el plantel aurinegro tiene vacante. Con 1,96 metros de estatura, puede jugar de alero o ala pivote, aunque también lo hizo de escolta. Thomas nació en Paraná, pero desde los 6 años reside en Estados Unidos, ya que su padre es James Thomas, campeón con Ferro en 1989 de la Liga Nacional. Precisamente, ayer cumplió 24 años. Entre sus antecedentes, tuvo un gran paso por el básquetbol universitario estadounidense, jugando en New Orleans Privateers de la NCAA, en donde tras once partidos promedió 20,5 puntos por juego (con una efectividad de campo del 62,7%), 8,1 rebotes, dos asistencias y 1,5 robos. Anteriormente también lo hizo en los Privateers de New Orleans, con promedios de 19.1 puntos, 7.8 rebotes, 2.3 asistencias y 1.5 robos en 31 encuentros y clasificando a su equipo para el March Madness. También representó a la Argentina en la Selección Nacional U17 en el 2010. Regatas de Corrientes fue su primer equipo en la etapa profesional. Fichó por dos temporadas. En el torneo 2017/18, promedió 3,5 puntos con una media cercana a los 9 minutos por partido, disputando 30 partidos.

En el último Super 20, Thomas sumó 9:43 minutos por partidos y promedió 4 puntos y 3 rebotes por juego. En la actual competencia, jugó los primeros 5 partidos en el arranque de La Liga Banco Comafi que se disputaron el año pasado, promediando 5,6 puntos y 4,8 rebotes con una presencia de 13,2 minutos por juego. Thomas no se presentó a los entrenamientos de Regatas de Corrientes en este 2019, y la dirigencia y cuerpo técnico del Fantasma decidió prescindir de sus servicios.