Macri se reunirá con Bolsonaro para avanzar la relación bilateral

PUERTO MADRYN, 16. - El presidente Mauricio Macri se reunirá hoy en Brasil con el primer mandatario de ese país, Jair Bolsonaro, junto a parte del gabinete nacional, para "analizar objetivos de interés común y avanzar la relación bilateral", según informó oficialmente el Gobierno nacional. El jefe de Estado partió ayer por la tarde en avión rumbo a Brasil desde la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, y estaba programado que arribe anoche a las 22.30 al aeropuerto internacional Juscelino Kubitschek, en Brasilia.

Será el primer encuentro entre ambos jefes de Estado, tras la asunción de Bolsonaro el pasado primero de enero, y también, la primera reunión bilateral del flamante presidente de Brasil con otro par internacional.

Según confirmaron a Télam fuentes de la Casa Rosada, ambos presidentes discutirán sobre el futuro del Mercosur y la postura frente a Venezuela, donde la semana pasada asumió su segundo mandato Nicolás Maduro en medio de un gran repudio internacional.

El encuentro no será uno más. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y la Casa Rosada quiere iniciar esta nueva etapa con el pie derecho. Tal es así que Macri llevará a algunos de los miembros más importantes de su gabinete. Con él viajarán la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el canciller Jorge Faurie; el titular de Producción y Trabajo, Dante Sica; el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne; Germán Garavano, de Justicia, y Oscar Aguad, de Defensa.

Los cambios en el Mercosur y la idea de Macri de impulsar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea será uno de los ejes centrales del encuentro. Bolsonaro se mostró poco permeable a aceptar esta idea aunque en la Casa Rosada afirman que buscarán avanzar lentamente. De hecho un posible pacto entre ambas regiones comerciales resulta lejano.

En este sentido no se esperan grandes anuncios y medidas concretas, aunque si discutir cuestiones relevantes, como el futuro de la unión aduanera y el Arancel Externo Común (AEC), que dificulta las posibilidades de que los países miembros del bloque concreten acuerdos bilaterales con otros estados, según consignó La Nación. La Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay no pueden negociar tratados de libre comercio si no es en el bloque. Este punto es el que quiere modificar Macri para comenzar a vender más productos argentinos al exterior.

Otro de los puntos a discutir será la falta de seguridad en la frontera entre ambos países, por lo que se esperan avances en materia de prevención contra el narcotráfico y cooperación judicial para combatir la corrupción.

Además, ambos presidentes dialogarán sobre la crisis económica, social y humanitaria de Venezuela y ratificarán su rechazo al nuevo mandato de Nicolás Maduro.



EN MADRYN CON LA

INDUSTRIA PESQUERA

Por otra parte, el Gobierno anunció hoy financiamiento por un monto total de 500 millones de pesos a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para la adquisición de buques pesqueros construidos por astilleros radicados en el país, con el objetivo de impulsar la renovación de flota y la producción industrial nacional.

El anuncio se realizó en el marco de la mesa sectorial de pesca e industria naval, que fue encabezada por el presidente Mauricio Macri, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, junto a cámaras, sindicatos y empresas representativos del sector.

“Con esta línea de financiamiento perseguimos un doble objetivo: renovar y modernizar la flota actual de buques y alentar a que se construyan en el país. Este anuncio beneficia a todo el sector pesquero, porque mejora la capacidad productiva y la competitividad de los astilleros locales y tracciona toda la cadena de valor”, expresó el ministro Sica.

La línea tendrá un plazo de hasta cinco años, un período de gracia de hasta 12 meses y se financiará hasta 60 millones de pesos (o su equivalente en dólares) por empresa o grupo que no supere el 80 por ciento del valor del bien. Los créditos se otorgarán a través de avales de SGR preferidas “A” o garantías emitidas por el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR). En cuanto a las tasas de interés en pesos, se regirán por la variable Badlar Privada - 2% (tasa activa grilla Badlar Privada + 6%, con bonificación del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación del 8% por los primeros

dos años). En dólares será Libor + 3% (tasa activa grilla Libor + 5% con bonificación de la cartera del 2% para todo el plazo del crédito).

Etchevehere señaló que “la cadena pesquera no sólo es una de las más importantes del país sino una de las más federales, generando 22.000 puestos de trabajo en cinco provincias argentinas. Además permite el ingreso de 2 mil millones de dólares al país”. “Por eso debemos seguir trabajando sector público y privado en la modernización de un sector que es una verdadera potencia para la agroindustria argentina”, añadió tras el encuentro que se celebró en la sede de la Cámara de Industria y Comercio de Puerto Madryn (CIMA).