Se conocieron imágenes de "Apache"

Se difundieron videos de las grabaciones de la ficción dirigida por Adrián Caetano que se grabó en Fuerte Apache

"Fuerte Apache es un lugar peligroso, fascinante, único y que tiene sus propias leyes", dijo hace un tiempo Adrián Caetano, antes de comenzar con el rodaje de Apache, la serie sobre la vida de Carlos Tévez. En las últimas horas, se conocieron las primeras imágenes de la ficción que se podrá ver en los próximos meses.

Los videos muestran el clima de violencia que se vive en el barrio. En el primero de ellos una banda interrumpe a los tiros un sepelio de un delincuente de la banda contraria. En el segundo, también se ve un tiroteo en los pasillos.

La primera temporada de la ficción tendrá ocho capítulos y mostrará los orígenes del astro futbolístico, haciendo foco en su infancia y su relación con su familia.

El joven Carlitos será interpretado por Baltazar Murillo y será el propio futbolista quien presente, en primera persona, cada capítulo de la serie dirigida por Adrián Caetano. El elenco lo completan Alberto Ajaka, Vanesa González, Patricio y Sofía Gala, se difundió en Infobae.

"No quiero que sea ficción, quiero que cuenten mi vida", había dicho el ídolo de Boca hace unos meses, cuando comenzaron las grabaciones. Es justamente por eso que él colaboró en la etapa de producción con el director.

"Todos nos abrieron las puertas para contarnos. Lo valiente de Tevez es querer hablar no solo de fútbol. Tiene una historia muy particular", dijo Caetano en diálogo con La Once Diez y agregó: "La serie es como una historia de niños en un lugar muy cruel no apto para niños. Lo que pasó en los 90, que fue su infancia, y aquella época de presión económica tan grande que primero cae en lugares humildes".