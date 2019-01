Las mejores propuestas para disfrutar la ciencia en familia y con amigos

VACACIONES DE VERANO EN EL 3 C

FOTO PRENSA 3 C CIENCIA.-El C3 invita a niños y niñas a acercarse a la ciencia desde el juego y la curiosidad, sin miedo a manipular microscopios, lupas y lentes. Los copilotos siempre listos para guiar al público.

El verano con niños requiere creatividad y no solo eso, que los adultos no se aburran se vuelve una gran misión. En el Centro Cultural de la Ciencia C3 hay una cartelera diseñada para disfrutar las vacaciones con amigos y en familia. Todas las tardes de jueves a domingos, los más chicos y adolescentes pueden encontrar distintas propuestas de ciencia, arte, literatura y más. El mejor plan es venir al C3. La entrada es libre y gratuita.



Pequeños grandes creativos

En el “Club de pequeños creativos”, las chicas y chicos de 6 a 12 años van a encontrar un espacio para desarrollar la creatividad. Se trata de un circuito de postas que atraviesa en un mismo juego el diseño, la lectura, la escritura, las artes plásticas y la ciencia. Los sábados y domingos, de 14 a 19 horas. A cargo de la Secretaría de Cultura de la Nación y el C3.



Curiosos al poder

En el C3, están los “Clubes científicos” de muchas cosas: para programadores de robots, hackers e insectólogos. La actividad, recomendada para chicos y chicas de 8 a 12 años, se compone de cuatro encuentros, los cuales pueden también hacerse individualmente. Las entradas y el carnet de “socio de club” se retiran cada día, una hora antes de la actividad. ¡Los cupos son limitados! Quienes completen el carnet podrán llevarse un regalo sorpresa de Juegos Ruibal. Todos los jueves o todos los viernes, a las 17 horas.



Un desafío para jugar entre amigos

Un muy buen plan es venir con un grupo de amigos y participar de “Enigmas de laboratorio”, la sala de escape del C3. El juego, para mayores de 15 años, propone encontrar la fórmula a partir de pistas y códigos. Ser colaborativo es la clave de todo este lío. Todos los jueves, viernes, sábados y domingos, a las 18 horas.



Yo te lo cuento

Este verano, la muestra permanente del C3, “Lugar a Dudas”, tiene una gran propuesta: “Visitas conversadas por Lugar a Dudas”. Una experiencia contada y guiada para conocer de otra manera las tres salas interactivas que la componen (el Tiempo, la Información y el Azar), de la mano del equipo de Educación del C3. Para toda la familia. Una nueva manera de redescubrir la ciencia. Todos los sábados y domingos, a las 17 horas.



Todo lo que querías saber sobre las superbacterias

Continúa hasta febrero la muestra “Superbacterias. Un desafío para la salud humana”, en colaboración con el Science Museum de Londres. En las salas 1 y 2, se encuentra la exhibición dedicada a estas superbacterias conocidas por resistir a casi todos los antibióticos, a través de diferentes estaciones que van desde una mirada científica a instalaciones artísticas. Una oportunidad para saber más sobre estos micromundos. Infaltable: no dejes de pasar por los microscopios y ver cómo son las colonias de bacterias y su morfología. Por ejemplo, las que habitan en el celular. ¡Ay!



Durante las vacaciones de verano (enero y febrero), el Centro Cultural de la Ciencia permanecerá abierto de jueves a domingos, de 14 a 20 horas. El C3 está ubicado en Godoy Cruz 2270, Ciudad de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita. Para conocer la agenda visitar http://ccciencia.gob.ar/