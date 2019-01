El dólar cerró a $ 38,20 Nacionales 16 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 16. - Tras subasta del Banco Central de otros u$s 50 millones, el dólar avanzó 14 centavos este martes a $ 38,20 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio de ámbito.com. Fue en sintonía con el Mercado Unico y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa aumentó 10 centavos a $ 37,10, después de tocar un máximo intradiario de $ 37,30, en una jornada con marcada volatilidad y rumbo cambiante.

En la subasta de la autoridad monetaria, el precio promedio de compra se ubicó en $ 37,0368 y el máximo, en $ 37.05.

Con el dólar por debajo de la zona de libre flotación, el BCRA participó en cuatro subastas consecutivas entre el jueves y este martes, incorporando un total de US$ 160 millones al stock de reservas.

El jueves de la semana pasada subastó US$ 20 millones, el viernes US$ 40 millones, ayer US$ 50 millones y hoy otros US$ 50 millones.

En el primer tramo de la jornada se mantuvo una tendencia de relativa estabilidad con los valores estabilizados en un rango discretamente superior al día anterior. En este lapso se anotaron los mínimos cuando se operó en los $ 37, el mismo registro del cierre previo.

Luego de la subasta oficial los valores permanecieron lateralizados hasta que una fuerte corriente compradora se instaló en el mercado llevando los precios a tocar máximos en los $ 37,30, un nivel bastante alejado de los mínimos de la rueda. En el final, un remanente de oferta con escasa colocación recortó la suba y acomodó los precios en un nivel más alto que el cierre anterior.