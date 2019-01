Acuerdan solicitar la declaración de emergencia en el norte santafesino

La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria se reunió ayer en Santa Fe, con el objetivo de evaluar la situación que atraviesan las áreas productivas del norte de la provincia, ante el fenómeno climático que afecta principalmente a los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado.

“Se acordó decretar emergencia agropecuaria y zona de desastre en los tres departamentos y nos pidieron incorporar además algunos distritos del departamento San Javier (Colonia Durán y Romang). Cumplimos en eliminar la burocracia innecesaria del proceso de emergencia, un pedido directo del gobernador: nos comprometimos a entregar en una semana los certificados a los productores afectados para que logren la prórroga o condonación del impuesto inmobiliario”, remarcó la ministra de Producción, Alicia Ciciliani, una vez finalizado el encuentro.

Como estipula la normativa, el documento elaborado en la reunión será remitido al gobernador para que firme el decreto correspondiente. “Agradecemos el apoyo de todos los intendentes de la zona y de los dirigentes de las Sociedades Rurales de Vera y Tostado, que se pusieron a disposición para colaborar en que los productores afectados puedan realizar allí el trámite. También en nuestras sedes de Villa Minetti y Reconquista. Y lo podrán hacer en forma online, porque la declaración jurada está en nuestra página web”, precisó la funcionaria.

“En cuanto a las cuestiones estructurales, la reunión fue muy importante. Se valorizó el plan de manejo integral de los bajos submeridionales, que considero debe convertirse en una política de Estado. En ese plan de manejo integral tiene que haber un compromiso desde lo público y también lo privado. Si bien hoy en la zona, el problema es el agua, sabemos que el próximo año el problema será la sequía. La situación no solo afecta a Santa Fe, también a Santiago del Estero y Chaco. Hay que trabajar de manera inteligente con el Inta pensando a futuro”. Además aclaró que “hubo acuerdo en la reunión en que no hay una obra que solucione esta cuestión, hay una multiplicidad de factores vinculados”.

Ciciliani subrayó que “tenemos diálogo con las autoridades nacionales con las cuales hay un compromiso compartido para atender la emergencia. En principio, ya hablamos de lograr una homologación rápida del decreto provincial y además trabajar mancomunadamente en la atención a los productores”.

“Por otra parte, hemos conversado con el Banco Nación y el Banco de Santa Fe. La intención es que las entidades prorroguen las cuotas de los créditos de los productores respetando las tasas originales”, sostuvo.

Finalmente, la ministra valoró el trabajo del Colegio de Ingenieros Agrónomos, “que ha promovido una red solidaria de profesionales a lo largo y ancho de la provincia, y están juntando donaciones para las zonas afectadas, valoramos enormemente la solidaridad en las tareas de asistencia técnica que van a ser muy importantes, no sólo ahora sino pasado el efecto climático”.

Participaron del encuentro el ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza; el secretario de Lechería, Ganadería y Recursos Naturales, Roberto Tión; el secretario de Agricultura, Juan Manuel Medina; la subsecretaria de Agricultura, Lorena Fortonani; el subsecretario de Ganadería, Raúl Steffanazzi; el subsecretario de Protección Civil, Antonio Moyano; el secretario provincial de Recursos Hídricos, Juan Carlos Bertoni; el titular de la Administración Provincial de Impuestos (API), Luciano Mohamad; el administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el Director Regional de INTA, José Luis Spontón; el senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo; el senador por el departamento Vera, Hugo Sosa; el senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón, y representantes de Sociedad Rural, Carsfe, Federación Agraria Argentina, Coninagro, Senasa, Bolsa de Comercio y el Colegio de Ingenieros Agrónomos.