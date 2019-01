Crearán Escuela de canto coral Información General 16 de enero de 2019 Redacción Por La actividad será iniciada en marzo venidero y en esta primera etapa estará dirigida a niños y jóvenes de 7 a 13 años. La dirección artística y pedagógica será responsabilidad del maestro José María Sciutto. La inscripción podrá registrarse en: www.cultura.gob.ar/convocatorias

FOTO ARCHIVO// JOSE MARIA SCIUTTO./ El reconocido profesional que tendrá a su cargo la dirección artística y pedagógica.

La Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación, a través de su Dirección Nacional de Organismos Estables, anuncia la creación de la Escuela de Canto Coral dirigida en su primera etapa a niños y jóvenes de 7 a 13 años. Esta escuela se enmarca en un proyecto de formación de profesores, maestros corales y niños y jóvenes de todo el país en el marco de una Red nacional de coros de niños y jóvenes.

Las inscripciones podrán registrarse en: www.cultura.gob.ar/convocatorias



En esta etapa inicial, el programa de estudios para los niños y jóvenes aspirantes estará estructurado en tres ítems:

* Lectoescritura musical: se enseñará la alfabetización musical rítmico- melódica de forma lúdica y simple.

* Principios de técnica vocal: utilización de los distintos resonadores vocales.

* Introducción a la polifonía: canto a una, dos, tres y más voces.

Toda la actividad será desarrollada a través de un método global, “Aprender la música con la misma música”. Los diferentes grupos tendrán muestras y conciertos durante el año.

La responsabilidad artístico-pedagógica estará a cargo de los maestros José Maria Sciutto, prestigioso director coral y orquestal con gran trayectoria en ámbitos americanos y europeos (Academia Nazionale di Santa Cecilia y Teatro de la Ópera di Roma) y especialista en pedagogía coral infantil, y María Paz De Cicco, directora con especialidad en coros infantiles.

El principal objetivo de la Escuela de Canto Coral es propiciar que los alumnos adquieran un alto nivel musical-coral.

En esta primera etapa se crearán dos grupos. El ingreso se realizará mediante una audición de nivelación. Y el cupo será limitado a las posibilidades de un normal funcionamiento. Los cursos se extenderán entre marzo y diciembre, a razón de cuatro horas reloj semanales (en dos jornadas de dos horas cada una con un intervalo) dedicadas al trabajo coral más una hora reloj semanal dedicada a la técnica vocal.

En la ciudad de Buenos Aires, la escuela tendrá su lugar de trabajo en la sede central de la Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación, Av. Alvear 1690, CABA. Toda esta actividad será sostenida por la Dirección Nacional de Organismos Estables y será gratuita para los aspirantes, a quienes también se les suministrarán los materiales necesarios.



CONVOCATORIA

La convocatoria estará abierta de diciembre a marzo. La primera audición tuvo lugar el 26 de diciembre y la segunda en el mes de marzo, con fecha a confirmar. En tanto que, el aspirante podrá inscribirse para audicionar en cualquiera de las dos fechas.



REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION

* Los aspirantes deben ser argentinos, nativos o por opción, o extranjeros residentes en nuestro país.

* La edad requerida para la inscripción es de entre 7 y 13 años al momento de la audición.

* No se necesita contar con ninguna experiencia musical y/o vocal previas. De igual modo, no es necesaria la preparación de obras, canciones o repertorios. Simplemente deberán llegar a la audición cargando el entusiasmo y el gusto por el canto grupal.

* Tanto los aspirantes como, posteriormente, quienes participen de esta primera etapa de la Escuela de Canto Coral, deberán contar con los medios de movilidad necesarios para asistir a la audición y a las clases que ocurrirán a lo largo del año 2019.



INSCRIPCIONES

Se realizará en https://www.cultura.gob.ar/audiciones-para-la-escuela-de-canto-coral_6936/

Una vez concluida la etapa de inscripción, y en función de la disponibilidad y cantidad de aspirantes inscriptos, la Dirección Nacional de Organismos Estables informará sobre el horario de las respectivas audiciones.

La actividad musical comenzará en el mes de marzo de 2019.



Acerca del proyecto

Creación y puesta en marcha de la Red Nacional de Coros de Niños y Jóvenes

La Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación, a través de su Dirección Nacional de Organismos Estables, propone la creación y el sostenimiento de la Red nacional de coros de niños y jóvenes.

Se trata de un programa que el maestro José María Sciutto ha llevado adelante durante mucho tiempo en organismos nacionales e internacionales, fundamentalmente a través de los movimientos “Música para la Paz” en el ámbito de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas con sede en Costa Rica; la Red de Coros de Niños y Jóvenes dependiente de la UNA -Universidad Nacional de Costa Rica-; el Coro de Niños de la Municipalidad de La Plata; el Coro de Niños y Jóvenes de Tucumán; el Center for Music of the Americas en la Florida State University; el Conservatorio Luisa D’Annunzio de Pescara (Italia); el Coro de “Voci bianche” de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Roma); la Scuola di Canto Corale del Teatro de la Ópera de Roma; el proyecto “Canta con me” de la Comuna de la ciudad de Roma; y “Cantiamo Insieme” con el Ministerio Della Pubblica Instruzione (Ministerio de Educación) de Italia.



PROYECTO DE FORMACION - ESCUELAS DE CANTO CORAL

1. Consideraciones generales

Este proyecto, enmarcado en el método global, implica un desarrollo musical e intelectual de los jóvenes, intersubjetivo y social de alto alcance, en el que el aprendizaje significativo del lenguaje musical es también un aprendizaje cultural en tanto produce una pertenencia identitaria.

El hecho de aprender a leer música permite incorporar un lenguaje que ofrece a los cantantes nociones de armonía, ritmo, secuenciación, audición activa y manejo de la voz regida por un conocimiento, donde se aprende música leyendo y haciendo música. El método global, superador de la enseñanza del solfeo convencional, posibilita que se lea la música cantando. Como toda forma de alfabetización, este modo de alfabetización musical permite conocer la propia cultura y otras culturas desde un desarrollo intelectual que tiene no sólo alcances individuales sino también colectivos. Se aprende a leer, a interpretar, a conocer el lenguaje musical y las letras de las canciones. Así, en un proceso ascendente, los niños y jóvenes identifican las normas del arte, el sentido del espectáculo, la diversidad cultural por el amplio repertorio y una escucha respetuosa, responsable y crítica que fomenta la ampliación del gusto artístico. El coro es un colectivo que no une voces individuales sino que las interconecta para un fin común: que una pieza musical pueda ser escuchada por otros e interpretada de maneras diferentes.

En este sentido, a través de esta modalidad de alfabetización, el coro instaura un trabajo inclusivo que no deja a nadie fuera de la posibilidad y el derecho de cantar con otros. Ser parte de un coro, desde esta perspectiva, produce una cohesión social a partir de un esfuerzo y un trabajo comunes que son escalonados para llegar a mayores complejidades musicales. Tanto el lenguaje musical como el método propuesto abogan por el alcance de un fin común de un alto nivel musical. Al ser leída, cada pieza ejecutada permite la apropiación del lenguaje y deviene verdaderamente en un trabajo inclusivo, en el que ser equitativo no significa tener un menor nivel en la calidad. Al contrario, la inclusión posibilita a todos alcanzar máximos niveles de desempeño en el marco de un coro que funciona como sistema de cooperación de alta calidad musical. Desde este precepto, se anula la idea de que la alta calidad musical es sólo para una élite. Por el contrario, esta propuesta pedagógica garantiza a todos acceder al más alto nivel cultural, fueran cuales fuesen sus niveles socio-culturales y económicos de origen. La música no tiene destinatarios prefijados y este proyecto pretende que sea ejecutada por todo niño alfabetizado a nivel musical gracias a un estado que le brinda esta oportunidad en su infancia, sin discriminaciones.

Por ello, una de las consecuencias directas de esta metodología de trabajo es la democratización de la cultura; en el coro, los niños y jóvenes aprenden a escucharse a sí mismos y a los otros para generar “una voz” común. Quienes pueden estar más dotados naturalmente para el canto aprenden a no sobresalir para ponerse al servicio de complementarse con quienes puedan tener menores competencias naturales; porque el coro no es un agrupamiento de solistas sino un grupo integrado y unitario, donde las individualidades se suman e imbrican para una única expresión artística. Así, no existe la noción del déficit, dado que el método iguala y permite que las diferencias se vayan borrando o armonizando desde el primer día de trabajo. A través de nuestra experiencia, hemos constatado que los más grandes ayudan a los más pequeños sin distinción de posición económica y social. Todos son uno: son un coro. Es por eso que, con este proyecto, proponemos brindar posibilidades a todos las localidades (ciudades o pequeños pueblos), incluso a las más recónditas del país.

El proyecto tiene también una función social, porque pertenecer a un coro es aprender a trabajar en equipo, poner en relación saberes, actitudes y aptitudes para un fin común, ser responsable de los procesos y de los fines, transitar etapas de cohesión grupal junto a su director y conocer normas de trabajo que se sostienen para la maximización de la calidad musical. Por otra parte, como se aprende cantando, el proyecto incluye un repertorio nutrido de canciones en lengua original donde el lenguaje verbal porta otras identidades culturales y es prioritario conocer la música de las culturas originarias tanto desde el folklore como con obras de autor.

En el proyecto, se entronizan entonces tres aspectos: la alfabetización musical, la integración social y el aumento de saberes culturales que no sólo impactan en los niños cantantes sino también en sus padres. Son ellos quienes, por contacto, logran compartir con su familia un acercamiento a las reglas del arte, a manifestaciones y escenarios artísticos, a musicalidades de otros países, a otra apreciación de su entorno que redundan en una ampliación de sus saberes culturales.



El proyecto estará divido en dos etapas.

A - Curso de capacitación para directores

B - Creación de una red nacional de coros de niños y jóvenes.