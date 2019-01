Las Pymes tomaron más deuda en el corto plazo Locales 16 de enero de 2019 Redacción Por Según el Indice de Inversión Pyme, que elabora la Sociedad de Garantía Recíproca Garantizar, en el cuarto trimestre del año 2018 se notó un importante crecimiento en el financiamiento a “corto plazo”. En ese marco el mercado bursátil tomó un rol preponderante a través del descuento de cheques de pago diferido, emisión de pagare bursátil y ON Simple.

El cuarto trimestre del año arrojó un Indice de Inversión Pyme (IIP) del 34,91%, en sintonía con el valor anual que cerró en 35% de acuerdo a los datos de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) Garantizar. Sin embargo, si comparamos este porcentaje con el mismo período del año anterior se nota una baja importante de aproximadamente 11% porcentuales. Es decir que el índice muestra un 2018 con una menor tendencia de inversión productiva por parte de las PyMEs.

En contraposición, se incrementó la necesidad de capital de trabajo de las PyMEs, y el canal a través del cual accedieron fue el mercado bursátil, en desmedro del tradicional préstamo bancario. Es que las empresas tuvieron que pensar y diagramar nuevas estrategias de financiamiento según las necesidades y oportunidades que el mercado les iba ofreciendo.

A principios del año pasado, la tasa de interés para inversión rondaba el 28% aproximadamente según la entidad financiera y la línea de crédito que se solicitara, para tocar valores cercanos al 80% y luego estabilizarse en un número cercano al 60%. No todas las Pymes pudieron afrontar esos costos de financiamiento y muchos proyectos quedaron pendientes, reflejándose también en los números del índice de Inversión Pyme.

Esto se debe básicamente en el diferencial de tasas que ofrecían ambos sectores. Por ejemplo, descontar un cheque garantizado por una SGR en la bolsa tuvo costos sumamente inferiores a los descontados en un banco (aproximadamente 20 puntos porcentuales).

Si bien durante algunos meses hubo oferta por parte de ciertos bancos -algunos públicos,otros privados- de tasas de interés alcanzables por parte de las empresas, Sabina Ozomek, gerente General de Garantizar, señaló que la forma más accesible para que las Pymes pudieran financiarse más barato fue a través del mercado de capitales. “La pyme que descontó en el mercado tuvo una tasa de descuento del 38% como tasa mínima y del 50% como tasa máxima, es decir, un promedio de 45% anual. Esto implicó un diferencial de más de 20 puntos con la banca privada y 30 con la banca pública”, remarcó.

Las opciones de financiamiento a través del mercado bursátil mostraron un comportamiento explosivo en la demanda de sus productos (descuento de CPD, Pagare Bursátil y ON Simple).

Cabe destacar puntualmente el desarrollo del producto ON simple, que fue lanzado a mediados de 2017 como un instrumento novedoso para que las PyMEs puedan acceder a financiamiento a mediano plazo calzando el pago de intereses en función del giro financiero de su negocio.

En este marco, Garantizar participo del 56% de emisiones de ON Simple de los últimos 6 meses, mostrando su flexibilidad para acompañar a las PyMEs en la coyuntura económica actual.

Garantizar hoy está posicionada como la SGR de mayor envergadura a nivel nacional, ya que concentra el 40% del mercado en monto y el 81% de las PyMEs del sistema de garantías. También es la única empresa del sector presente en todo el país, con más de 30 sucursales y puntos de atención PyME. Con más de 20 años de experiencia en el financiamiento a pequeñas y medianas empresas, Garantizar cuenta actualmente con un fondo de riesgo de 7.500 millones de pesos destinados a garantizar créditos accesibles para las empresas que buscan optimizar su producción. Asimismo, tiende a ser un lazo entre las Pymes, los bancos y el mercado de capitales, priorizando préstamos con mejores plazos y con tasas que potencian la rentabilidad de la industria nacional.



DISTRIBUCION POR

SECTOR ECONOMICO

De acuerdo al informe de Garantizar, la distribución de garantías para inversión según el sector económico en el cuarto trimestre del año pasado tiene en lo más alto del ránking al “Comercio” con el 30% de participación. Lo sigue Industria y Minería con el 27,44%. Asimismo, de la comparación trimestre a trimestre año a año, se desprende cómo han empeorado su participación los sectores “Agropecuario”, “Construcción” y “Servicios”evidenciando con los números que tanto las exportaciones, como el empleo y el consumo se han visto afectados en los últimos meses del año en comparación con el cierre del año 2017.



POR PROVINCIA

Siguiendo la tendencia de casi todos los trimestres -salvo el tercer trimestre de este año-, las garantías financieras destinadas a inversión en la economía real durante el cuarto trimestre de 2018 discriminada por provincial tiene a Buenos Aires en lo más alto del podio con casi $ 406 millones de pesos. Después le siguen Tucumán con $ 257,6 millones, Córdoba con $ 255 millones, Santa Fe con $ 197 millones y Ciudad de Buenos Aires con $ 172 millones (el total de emisión superó los $ 2.000 millones).