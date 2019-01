Vecinos se quejan de la Recova, a la que definen como "nido de ratas" Locales 16 de enero de 2019 Redacción Por RECLAMAN A LA MUNICIPALIDAD POR MAYOR CONTROL Y FUMIGACIONES

Las áreas de salud de los distintos gobiernos se encuentran en alerta ante la aparición de nuevos casos de hantavirus en distintas regiones del país que ya se cobraron la vida de once personas, a la vez que brindaron una serie de recomendaciones a la población para prevenir esta enfermedad viral que se transmite a los humanos a través de un roedor conocido como "colilargo".

Sin embargo, vecinos y comerciantes del microcentro rafaelino marcaron un contraste entre los consejos divulgados por la Municipalidad de Rafaela y la falta de acciones en materia de control de esta plaga. "En toda la zona lindera al complejo de los ex Almacenes Ripamonti, hay ratas de todo tipo, tamaño y color. Todos los días aparece alguna muerta en la calle o en las casas, departamentos y locales, con la gravedad que tenemos un jardín de infantes y un colegio a pocos metros. Además, hay un supermercado que tiene un depósito de mercadería a pocos metros", planteó con razón un muy preocupado vecino.

"Entiendo que la Municipalidad está gestionando la expropiación de ese predio abandonado, pero ¿mientras tanto qué hacemos? Al menos que fumiguen todo ese nido de ratas y pájaros que contaminan toda la zona, más ahora que estamos con la ola de hantavirus", expresó a modo de queja y pedido al mismo tiempo. Y luego disparó directo al Municipio al señalar que "ya que los impuestos los aumentan de forma expeditiva, podrían hacer lo mismo con la prevención en beneficio de la salud de los rafaelinos".

En tanto, otro vecino que caminaba por la plaza en la diagonal que va desde la esquina que forman las calles Colón y Rivadavia hacia el monumento a San Martín también alertó por la presencia de ratones. "Venía caminando por esa vereda diagonal cuando muy tranquilo cruzó un ratón enorme que luego se dirigió a un pino. Yo le informé de esa situación al placero. Hace algunos días dijeron por todos lados sobre la necesidad de tomar precauciones por el hantavirus, pero tenemos ratas gigantes en nuestra propia plaza. Creo que deberían estar más atentos", afirmó.

De todos modos, se mostró escéptico ante los posibles controles que puedan realizar las áreas municipales. "Todavía no hay podido expulsar a los pájaros. Son muy tibios y no son constantes. Así que creo que vamos a tener ratones para rato. En la Municipalidad nos piden a los vecinos que hagamos esto y que hagamos lo otro para cuidarnos del hantavirus, pero por casa cómo andamos", dijo con una mueca de incredulidad sobre la efectividad de las acciones de monitoreo.



Días atrás, desde la Municipalidad de Rafaela indicaron que los roedores, especialmente los ratones ciervos, son portadores del Hantavirus, enfermedad que está presente en la orina y en los excrementos. El virus no causa enfermedad en los animales portadores. Se piensa que los seres humanos resultan infectados cuando se exponen al polvo contaminado de los nidos o excrementos de los ratones.

El hantavirus se incluye dentro de los síndromes febriles. Los síntomas inician como una gripe con fiebre, gran decaimiento, dolores musculares y catarro. Posteriormente, baja presión arterial, taquicardia brusca e incremento de temperatura. En algunos casos suele producir también gastroenteritis con vómitos, generalmente acompañada por diarreas.

Después de algunos días puede haber dificultad respiratoria, que puede agravarse produciendo lo que se conoce como "síndrome cardiopulmonar por hantavirus", que si bien es poco frecuente puede llevar a la muerte si no es tratado a tiempo.

Todos los roedores portadores de Hantavirus son animales silvestres, habitantes de áreas de vegetación arbustiva y rastrera, que pueden invadir el entorno de las viviendas y locales deshabitados.

Para prevenir esta enfermedad no existen vacunas. Lo importante es mantener la vivienda y sus cercanías en condiciones de higiene, con el pasto corto, libre de residuos o elementos en desuso. Además, se debe evitar el contacto con las secreciones de los roedores y que entren o hagan nidos en las viviendas. Es importante tapar orificios en puertas, paredes y cañerías.

Por otro lado, es necesario ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados (viviendas, galpones). Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo húmedo antes de ingresar o utilizar una mascarilla respiratoria.

Tener especial cuidado en la puesta en marcha de ventiladores y de aparatos de aire acondicionado cuyos filtros o conductos puedan haber tenido contacto con polvo contaminado, roedores o excretas de estos. De tener que realizarlo, cubrirse con una mascarilla.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es mantener todos los alimentos almacenados en lugares o envases a prueba de roedores.